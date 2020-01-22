نصائح لدعم الثقة بالنفس خلال الحياة اليومية

قدمت خبيرة الإتيكيت والمظهر، إيمان عفيفي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصائح لتدعيم الثقة بالنفس خلال الحياة اليومية.

بدأت خبيرة الاتيكيت نصائحها بضرورة الاعتناء بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس المتناسقة والمناسبة للجسم والاهتمام بالنظافة الشخصية والاهتمام بالإتيكيت الحركي الذي يعكس شخصيك من خلال طريقة المشي ولغة الجسد، كما أشارت لضرورة الاهتمام بالنفس والاعتناء بها فهذا يدعم ثقتك بنفسك مع مرور الوقت.

وأضافت أن الثقافة والقراءة في المجالات المختلفة والاطلاع على كل ما هو جديد أيضًا من الأمور الهامة لتدعيم شعورك بالثقة من خلال مخزونك المعرفي، كذلك فحص الأصدقاء والاقتراب من من يصدر الطاقة الإيجابية فقط ومحاولة الابتعاد عن الأشخاص السلبيين، والقيام بدور إيجابي مع الأصدقاء من خلال مدهم بالطاقة الإيجابية فهذا الأمر سينعكس عليك في النهاية.

وأوضحت أن النجاح يبدأ بمعرفة الشخص لنقاط ضعفه جيدًا والعمل عليها والتعامل معها بشكل إيجابي، وكذلك معرفة نقاط القوة التي تتمتع بها شخصيتك والعمل على تنميتها وإبرازها، وأوصت خلال تدويتنها بضرورة التحلي بالشجاعة ومواجهة المواقف وعدم الاستسلام بسهولة في المواقف الصعبة.

ونصحت «عفيفي» بممارسة هواية محببة للتحسين من الحالة المزاجية مما ينعكس على الثقة بالنفس، مضيفة أنه عندما يشعر الفرد بالإحباط عليك أن تتذكر نقاط قوتك وإنجازاتك حتى وإن كانت صغيرة، حتى لا يتمك منك هذا الشعور.

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