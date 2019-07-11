نصائح لديكور المنزل الصغير

ديكور المنزل الصغير، الذي لا تتجاوز مساحته 120 مترًا إجمالًا، صعب التنفيذ، وهو يتطلَّب دراسة دقيقة تشمل كلَّ العناصر، بما فيها الأثاث والإكسسورات والإضاءة، وفي هذا الإطار، تقدِّم مهندسة الديكور ريهام فرَّان مجموعة من النصائح المُساعدة في اختيار ديكور المنزل الصغير.

المدخل

المدخل واجهة المنزل؛ نصيحة الديكور الأكثر أهميَّة في هذه المساحة، هي تجنُّب الإكثار من توزيع الاكسسوارات فيها؛ علمًا بأنَّ غالبيَّة عناصر التزيين تتخذ من الأرضيَّة مطرحًا لها. أمَّا في شأن الجدران، فيحلو كساءه بورق الجدران، أو تثبيت المرايا واللوحات على الجدران، أو إدخال قطع من الخشب بسيطة إليه، مع الحرص على اختيار الألوان الفاتحة لهذا الركن. ويُمكن تحقيق التجانس بين سقف الـ"جبس البورد" وبلاط الأرضيَّة، مع ترك الجدران مطليّة بألوان سادة لتحضن لوحات بسيطة.

صالة الاستقبال

• من الضروري اختيار المفروشات الناعمة؛ طول الأريكة الرئيسة لا يجب أن يتجاوز المترين، مع زوجين من الكراسي المُفردة التي يدخل القماش في تصميمها بالكامل. وتحلو الاستعانة بالـ"بوف" المنجد بالكامل، فهو يلعب دورًا جماليًّا ووظيفيًّا. في شأن الألوان، تبدو الألوان فاتحة، ومنها البيج ودرجاته والرمادي مناسبة لديكور المنزل الصغير، مع البعد عن الألوان الداكنة (الأحمر القاني والكحلي والزيتي والبنِّي الداكن).



• عند الرغبة في تأثيث ركن للطعام، يُنصح عندئذ باختصار أثاث الصالون بقطعتين، فوضع طاولة للطعام بقياس 80*180 سنتيمترًا، على أن تحوطها ستّة كراسٍ.

• لا بدّ من اختيار الطاولة التي تتوسَّط المساحة ناعمة التصميم، ومشغولةً من إحدى المواد الشفَّافة، بعيدًا من الخشب أو الحديد المطروق (فيرفورجيه).

• عند تصميم الـ"جبس بودر" في السقف، يُنصح بتجنّب فكرة الطبقات، والاكتفاء بسقف بسيط مزوَّد بإنارة مخفيَّة، مع إمكان تعليق ثريَّا ناعمة.

• يُفضَّل اختيار الستائر ذات التصميمات البسيطة، بحيث تحمل نوعين من القماش في الحدِّ الأقصى، أو الستائر "الباتوه".

• تُكسى الجدران بورق الجدران، مع إدخال تصميم من الخشب بشكل خجول، لأنَّ ألوان الخشب داكنة عمومًا. ويجب تجنُّب استعمال الحجر، لأنَّه خاصّ بالصالات الفسيحة.

• يُمكن توزيع الـ"أبليكات" على الجدار، على أن تُثبَّت اللوحات بشكل عشوائي بينها، أو يُمكن تصميم إطار خشب حول الجدار بعرض 15 سنتيمترًا أو 20 منها، يدخل في وسطه ورق جدران وزوجان من "الأبليكات" تتوسَّطهما اللوحات، وتتقدم هذا الجدار طاولة الطعام والكراسي.

• يحلو اختيار الإكسسوارات بلون الفضَّة أو الذهب أو البرونز، لتعكس الإضاءة في المساحة.

• يجب توزيع قطع السجاد الصغيرة على الأرضيَّة الفاتحة.

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