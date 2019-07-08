أفكار وطرق لترتيب خزانات الملابس

يؤجِّل البعض مهمَّة ترتيب الدولاب، ما ينعكس سلبًا على الوقت المنقضي في مُقابل الدولاب لإيجاد الملابس والمقتنيات.

في الآتي، أفكار ونصائح وطرق ترتيب الدولاب، خصوصًا أنَّ هذه المهمَّة في التدبير المنزلي تختلف حسب حجم الدولاب، وكم الملابس وطبيعة الحياة:



• لا يُنصح بترتيب الملابس في الدولاب، بعد يوم عمل طويل، لأنّ الأمر سيستغرق ما لا يقلّ عن الساعتين.

• يُفرغ الدولاب من محتوياته كافة، المحتويات التي قد تشمل الملابس والإكسسوارات والأحذية، و...

• يُنظَّف الدولاب عن طريق مسح الغبار أوَّلًا عن الرفوف وقضيب تعليق الملابس والسلال، بفوطة ومنظف متعدد الاستعمالات، ثمَّ تكنَّس الأرضيَّة.