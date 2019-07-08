أفكار وطرق لترتيب خزانات الملابس

• لا يُنصح بترتيب الملابس في الدولاب، بعد يوم عمل طويل، لأنّ الأمر سيستغرق ما لا يقلّ عن الساعتين.
• يُفرغ الدولاب من محتوياته كافة، المحتويات التي قد تشمل الملابس والإكسسوارات والأحذية، و...
• يُنظَّف الدولاب عن طريق مسح الغبار أوَّلًا عن الرفوف وقضيب تعليق الملابس والسلال، بفوطة ومنظف متعدد الاستعمالات، ثمَّ تكنَّس الأرضيَّة.
التخلُّص من الملابس
• يتمُّ التنازل عن بعض الملابس الزائدة عن الحاجة أو تلك القديمة، أو تلك التي لم تُلبس منذ فترة طويلة، ما يُكسبنا مساحة زائدة في الدولاب، ويكسب أيضًا الملابس الجديدة لمحتاج.
• يُعنى بالملابس المتسخة قبل تخزينها، مع التخلُّص من تلك التي في حال سيئة.
• توضع الملابس الأكثر استخدامًا في المكان الأقرب، وما تقدَّم يُمثِّل خطوة هامَّة، ما يُسهِّل إيجاد أيَّة قطعة.
تقسيم الدولاب
• يُقسم الدولاب إلى أقسام، وذلك عبر وضع ثلاثة قضبان للتعليق فيه، بحيث يخصص الأكثر طولًا بينها لتعليق الفساتين والجلابيب والمعاطف، والثاني لتعليق "البلوزات" والقطع القصيرة، والثالث للتنانير والسراويل المطوية. كما تُوزَّع الملابس حسب ألوأنها.
• تُرتَّب صناديق تخزين مربعة في أرضيَّة الدولاب بغية تخزين الأحذية؛ يجب التأكد من كون الرفوف قابلة للتعديل، ووضع طبقة من قماش الفينيل الذي يُستخدم عادةً لحماية سطح الطاولات، ولصقها باللاصق من الجهتين.
• تنظَّف الملابس من البقع الصعبة، قبل تخزينها للموسم القادم.
• تُخرج الملابس من أكياس التنظيف الجاف البلاستيكية، لأنَّها تحبس الرطوبة، فتوضع في أكياس قماش عوضًا عن ذلك، ومن الضروري الامتناع عن تخزين القطع الصوف أو الحرير في أكياس محكمة الإغلاق، لأنها بحاجة إلى التهوية.
• يُخصَّص ربع الساعة في كلّ أسبوع، لترتيب الدولاب.
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Via SyndiGate.info
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