نصائح لديكور حمام عصري وحديث

يُمكن تصميم ديكورات حمامات بسيطة وجذَّابة، باستخدام عناصر قد تكون ثابتة أو قابلة للتغيير. وفي هذا الإطار، تطلعكم مهندسة الديكور ريهام فرَّان، على النصائح المتعلِّقة باختيار ديكورات حمامات بسيطة.



من الجذّاب إكساء جدارين متقابلين بالـ"سيراميك" أو الـ"بورسولان"، بشكل عمودي، وجدارين آخرين بشكل أفقي.

لا بدَّ من استخدام الـ"سيراميك" أو الـ"بورسولان" في تصاميم ديكورات حمامات المنزل، مع تجنب اعتماد نوعين مختلفين من البلاط، أو تقسيم الجدار بزنار رفيع، بشكل مستطيل.

يحلو إكساء جدارين متقابلين بالـ"سيراميك" أو الـ"بورسولان"، وبشكل عمودي، وجدارين آخرين بشكل أفقي.

يمكن تصميم الجدار نفسه بشكل عمودي وأفقي. مثلًا: توضع قطع البلاط على جوانب الجدار الذي يمتد على 3 أمتار* مترين، يمينًا ويسارًا، وبالطريقة الآتية: على 20 أو 30% من مساحة الجدار بشكل أفقي، وفي الوسط بشكل عمودي، على أن يكون بلاط الجوانب داكن اللون (بنِّي أو أسود)، والبلاط في الوسط فاتح اللون. ويمكن الفصل بين الديكور الأفقي وذلك العمودي بخط سيراميك بلون الفضَّة، إذا كان الجدار أسود وأبيض. ويمكن استعمال قضبان جاهزة تفصل بين القسمين، الداكن والفاتح.

يمكن تحديد المساحة خلف كرسي المرحاض، بقطع بلاط داكنة، بشكل أفقي، فيما توزَّع قطع البلاط على بقية الجدار بشكل عمودي، وبلون فاتح. أمَّا في المساحة خلف الـ"دش" الممتد على شكل زاوية، فيُصمّم خطان أفقيان من البلاط داكن اللون.

يُسمح برصف الأرضيّة بالبلاط داكن اللون، إذا كان الحمّام يحتوي على عناصر ذات ألوان داكنة. عمومًا، يُفضَّل أن تكون الأرضيَّة فاتحة. وإذا كان الجدار يحمل لونين، من غير المقبول إدخال النقوش والزخارف إلى الأرضيَّة.

يُستخدم السقف المستعار في الحمَّام لسهولة تنظيفه، ويُنصح باختياره بلون فاتح إذا كانت الأرضيَّة داكنة، والعكس صحيح.

من الجذَّاب تثبيت الرفوف على جدران الحمَّام الفارغة، حتَّى تحمل الإكسسوارات

يمكن تزيين الجدران الفارغة بقطع اكسسوارات توزَّع على رفوف ثابتة، ولا سيَّما قطع الصابون الملوّن، أو أكواب تحتوي على أزهار مُجفَّفة.

يجذب توضيب المناشف بصورة تُلفّ فيها هذه الأخيرة على هيئة لفائف (رول) أو مثلّثات، وتوضع بالطول داخل صندوق ظاهر.

لا مانع من وضع سلَّة للملابس المتّسخة في زاوية الحمّام، على أن يتبع لونها وتصميمها العناصر الأخرى.

يشي حضور السجَّادة في الحمّام، بالفخامة. إذا كانت الأرضيّة داكنة، يجب اختيار السجادة فاتحة، والعكس صحيح.

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