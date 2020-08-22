نصائح لشفاه كبيرة ووردية دون استخدام الفيلر

لا داعى لـ«الفيلر» كى يضيف لونًا ورديًا لشفتيكِ، الأمر بسيط ولا يحتاج لأطباء تجميل، فقط ابدئى بتفتيح شفتيكِ والتخلص من الصبغات غير المرغوبة، واتبعى هذه النصائح العشر من أجل شفتين مثيرتين وفاتنتين بشكل طبيعى:

العسل والليمون:

هذا المزيج سيجعل شفتيك ورديتى اللون بشكل رائع، حيث يحتوى الليمون على خصائص قابضة طبيعية تساعد على تفتيح الشفاه الداكنة، بينما العسل مُرطِّب طبيعى. اخلطى جزءًا واحدًا من خلاصة الليمون والعسل فى وعاء. خذى نصف ملعقة صغيرة وضعيه على شفتيكِ. استمرى فى وضعه لمدة 30 دقيقة حتى ساعة، ثم امسحى الخليط برفق. أحضرى زجاجة نظيفة بغطاء، واسكبى فيها الخليط المتبقى. احتفظى بالمزيج غير المستخدم فى الثلاجة. وضعى الخليط على شفتيكِ كثيرًا قدر الإمكان.

شرب الماء طوال اليوم:

عليكِ بحماية شفتيك من الجفاف، ففى حالة الحفاظ على شفتيك رطبتين وجذابتين فستحصلين على شفتين ورديتين، على أن تخلو منطقة ما حول الفم من أى تصبغات، لذلك لا يزال الماء هو خيارك الأفضل، (فالمشروبات الملونة مثل القهوة والشاى والعصائر تترك البقع على شفتيك وأسنانك!).

شريحة من البنجر:

البنجر هو غذاء فائق غنى بالتغذية، ويقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجمالية، بما فى ذلك لشفتيكِ. قطِّعى قطعة من الشمندر، وامسحى بها شفتيكِ، لتتركى القليل من اللون الوردى.

قطرة من زيت اللوز:

يستخدم العديد من المرطبات وبلسم الشفاه زيت اللوز مكونًا أساسيًا. لذا، لماذا لا تستخدمين مُرطِّب الشفاه لشفتيكِ؟ الأمر بسيط.. لا شىء يتفوق على ما هو حقيقى، ويحتوى زيت اللوز على كميات كبيرة من فيتامينى E وB2، اللذين يساعدان على استعادة الرطوبة والحفاظ على شفتيكِ.

ترطيب الشفاه بماء الورد:

اصنعى عجينة عن طريق هرس بتلات وردة أو اثنتين. أضيفى ماء الورد والعسل إلى معجون بتلات الورد. امزجى جيدًا، ثم طبِّقى على شفتيكِ. لا يقوم المعجون بترطيب شفتيكِ فحسب، بل يتركهما أيضًا ملونتين بشكل طبيعى. كرِّرى الروتين عدة مرات فى الأسبوع.

المُقشِّر:

أضيفى السكر وزيت اللوز أو الزبدة للحصول على ملمس سميك. ضعى الخليط على شفتيكِ، وافركى الخليط بلطف لتقشير البشرة على الشفتين وإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الجلد.

عصير الخيار:

الخيار ليس مثاليًا فقط لعلاج العيون المنتفخة، ولكن أيضًا لتشقُّق الشفاه. يتكون الخيار فى الغالب من الماء، ما يساعد على إبقاء الشفاه رطبة جيدًا. علاوة على ذلك، فهو مصدر غنى بفيتامين ج، الذى يلعب دورًا رئيسيًا فى إنتاج الكولاجين، وبالتالى يساعد على التخلص من الجلد الجاف الميت على شفتيكِ.

الفراولة لشفاه فاتنة:

نتحدث هنا عن فيتامين ج. للحصول على لون وردى طبيعى لشفتيكِ، ابحثى عن الفراولة. اهرسى قطعة من الفراولة، ثم أضيفى زيت الزيتون أو العسل لتكثيف الخليط. ضعيه فى جميع أنحاء شفتيكِ. اتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل.

مقشر صودا الخبز:

صودا الخبز هى عنصر أساسى فى معظم المطابخ. هل تعلمين أنه جيد أيضًا لنظام جمالك؟ لتقشير شفتيكِ وتفتيحهما على وجه الدقة. ضعى ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز فى وعاء صغير. أضيفى كمية قليلة من الماء، ثم ابدئى فى تدليك خفيف لتخليص الشفاه من الجلد الميت. نظِّفى، وجفِّفى، ثم ضعى زيت اللوز أو الفازلين لإعادة الرطوبة المفقودة.

الصبار:

احصلى على العصارة من الصبار، وضعيها مباشرة على شفتيكِ. لا يستعيد الصبار الرطوبة المفقودة فحسب، بل يترك شفتيكِ أيضًا ناعمتين ونضرتين. لا تنسَىْ أيضًا- إذا كنتِ تدخنين بشراهة، وتنتابك مشاعر القلق طوال الوقت بشأن شفتيكِ الداكنتين- أن تحاولى الإقلاع عن التدخين، فالنيكوتين يترك الشفاه مظلمة وجافة ومحترقة.