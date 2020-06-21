نصائح لضمان هواء نقي داخل السيارة

أوردت مجلة السيارات "أوتو بيلد" أن كثيرين من قائدي السيارات يواجهون مشكلة انتشار رائحة العفن في السيارة خاصة بعد انقضاء فصل الشتاء، ومع بداية تشغيل مكيف الهواء.

وأوضحت المجلة الألمانية أن أسباباً منها إهمال صيانة السيارة في الشتاء، تفسر ذلك، بسب تراكم البكتيريا في أجزاء المكيف وارتفاع الرطوبة، ما يعد بيئة خصبة لتكاثرها وانتشار رائحة العفن.

وفيما يلي يقدم الخبراء الألمان 5 نصائح للحصول على هواء نقي داخل السيارة.

تنظيف نظام المكيف

عند انتشار رائحة عفن كريهة بعد تشغيل المكيف، على قائد السيارة تنظيف المكيف ومكوناته، ببخاخات منظف خاصة تُرش مادتها في السيارة وتشغيل المكيف لبعض الوقت، كما تتوفر مواد للرش على مكونات المكيف مباشرة مثل المبخر.

تغيير فلتر الهواء بانتظام

على قائد السيارة تغيير فلتر الهواء مرة واحدة على الأقل كل عام، للتخلص من البكتيريا والرطوبة فيه، ويفضل تغييره أكثر من مرة، مع الذين يعانون من الحساسية.

الالتزام بصيانة المكيف

مع مرور الوقت يفقد نظام المكيف سائل التبريد، وهو ما يقلل من قدرته على التبريد، لذلك يجب صيانة نظام التكييف كل 3 أعوام، مع التحقق من غياب تسرب في النظام.

وتعد رائحة للعفن في السيارة دليلاً على رطوبة في جزء ما منها، ما يستدعي اكتشافه والعمل للتخلص منها. وبوجه عام يجب تحرير المصارف المسدودة والتحقق من عناصر الإحكام.

تشغيل المروحة من آن لآخر

لا يجوز إغلاق المروحة بشكل دائم، لأنه يمنع التخلص من الهواء المحمل بالعفن ودخول هواء نقي جديد إلى السيارة.

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