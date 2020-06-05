نصائح لعلاج مغص الأطفال حديثي الولادة

البكاء الشديد مع تحريك القدمين الى الأسفل، هو البكاء الذي يدل على إصابة طفلك بالمغص. فمن الطبيعي أن يصاب الرضيع من عمر صفر الى 3 أشهر بالمغص، بسبب طبيعة جهازه الهضمي المختلفة.

الأكثر ازعاجاً في مغص الطفل هو بكاؤه المستمر، لذا اليك هنا بعض النصائح التي تساعد على تهدئة بكاء الطفل الذي يعاني من المغص:

- هزّ الطفل يساعد على تهدئته بعض الشيء. حاولي هز طفلك عبر حمله بمختلف الوضعيات حتى ايجاد الوضعية التي يرتاح بها.

- افركي بطنه بالزيت: سخني القليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز وقومي بفرك بطن طفلك به بحركات دائرية. هذه الطريقة تساعد على اخراج الغازات من جهازه الهضمي.

- تأكدي من نظامك الغذائي: إذا كنت تقومين بارضاع طفلك، عليك الإنتباه الى نوعية المأكولات التي تتناولينها، فقد تسبب المغص لطفلك.