  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. نصائح لعلاج مغص الأطفال حديثي الولادة

نصائح لعلاج مغص الأطفال حديثي الولادة

منشور 05 حزيران / يونيو 2020 - 05:00
هزّ الطفل يساعد على تهدئته بعض الشيء
هزّ الطفل يساعد على تهدئته بعض الشيء
البكاء الشديد مع تحريك القدمين الى الأسفل، هو البكاء الذي يدل على إصابة طفلك بالمغص. فمن الطبيعي أن يصاب الرضيع من عمر صفر الى 3 أشهر بالمغص، بسبب طبيعة جهازه الهضمي المختلفة.
 
الأكثر ازعاجاً في مغص الطفل هو بكاؤه المستمر، لذا اليك هنا بعض النصائح التي تساعد على تهدئة بكاء الطفل الذي يعاني من المغص:
 
- هزّ الطفل يساعد على تهدئته بعض الشيء. حاولي هز طفلك عبر حمله بمختلف الوضعيات حتى ايجاد الوضعية التي يرتاح بها.
 
- افركي بطنه بالزيت: سخني القليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز وقومي بفرك بطن طفلك به بحركات دائرية. هذه الطريقة تساعد على اخراج الغازات من جهازه الهضمي.
 
- تأكدي من نظامك الغذائي: إذا كنت تقومين بارضاع طفلك، عليك الإنتباه الى نوعية المأكولات التي تتناولينها، فقد تسبب المغص لطفلك.
 

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020 Jaber Media LTD. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...