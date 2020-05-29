أفضل التمارين الرياضية المناسبة للأطفال

لذا، قدمت المدربة الرياضية المتخصصة في البيلاتس، جيهان رزق الله قرباني، بعض الحركات الرياضية المفيدة والبسيطة من أجل تفجير طاقة الصغار في البيت أو في الحديقة المنزلية مثلاً. وشددت على أهمية القيام بهذه التمارين يومياً لمدة 15 دقيقة في مكان غير حار إضافة إلى شرب المياه للتعويض عن خسارة الجسم إليها.

إلى ذلك، يعدّ عنصر الموسيقى من أهم العناصر خلال ممارسة هذه التمارين، لأنّه يشجع طفلكم على التحرك باستمرار وبروح من المرح والتسلية.

الحركة الأولى:

- ضع موسيقى حماسية

- مارس هذه الحركة ٣ مرات لمدة ٢٠ ثانية

- خذ راحة لمدة ٢٠ ثانية بين مرة وأخرى.

- كل ما عليك القفز بشكل مستمر مع فتح وإغلاق الذراعين والساقين.

الحركة الثانية:

- ضع موسيقى حماسية

- مارس هذا التمرين ٣ مرات لمدة ١٥ ثوانٍ

- خذ راحة لمدة ١٥ ثوانٍ بين مرة وأخرى.

- خذ وضعية القرفصاء أولاً مع رفع الساق جانبياً واحدة تلوى الأخرى.

الحركة الثالثة:

- ضع موسيقى حماسية

- مارس هذه الحركة ٣ مرات لمدة ٢٠ ثانية

- خذ راحة لمدة ٢٠ ثانية بين مرة وأخرى.

- مطلوب الوقوف بشكل مستقيم مع الساقين والذراعين مفتوحين ثم الانحناء للمس الرجل باليد المعاكسة مع التبديل المستمر.

الحركة الرابعة:

- ضع موسيقى حماسية

- مارس هذه الحركة ٣ مرات لمدة ١٥ ثوانٍ

- خذ راحة لمدة ١٥ ثوانٍ بين مرة وأخرى.

- استلقِ على الظهر مع رفع وتحريك الساقين باستمرار بشكل معاكس كالمقص .

الحركة الخامسة:

- ضع موسيقى هادئة

- استرح لمدة ١ دقيقة

- اجلس بشكل مستقيم، العيون مغمضة للاسترخاء مع التركيز على النفس الهادئ.

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