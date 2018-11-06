5 نصائح للمرأة كي تثير بها إعجاب زوجها

وأورد موقع “إليت ديلي”، مجموعة من النصائح التي يمكن للمرأة أن تثير بها إعجاب زوجها وهي:

إعداد وجبته المفضلة

تتمتع المرأة المثالية بإعداد وجبات مميزة ولذيذة لزوجها، ويجعلها تتلقى استحسان وتقدير لديه وتؤثر عليه بشكل إيجابي.

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عبارات حب وتقدير وود

لا شك أن الرجل يتأثر بعبارات الحب والتقدير التي توجهها له زوجته سواء كان ذلك بشكل شفوي أو بشكل مكتوب، لذلك يجب على المرأة التي تريد جذب زوجها أن تختار بطاقة مميزة وتكتب عليها عبارة تعبر عن حبها وتقديرها له.

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مساعدته في العمل

للمرأة وقت فراغ كبيرة خاصة إذا كانت ربة منزل، لذلك لا ضير أن تساعد زوجها في عمله وترتيب مواعيده وتشارك بشكل فعلي في العمل معه.

تعلمي مهارات جديدة

يجب أن تتعلم المرأة مهارات جديدة، كي تعود عليها بالنفع وعلى أسرتها، وبالتالي يصبح دورها أكثر فعالية وتزداد ثقتها بنفسها.

تجنبي إهمال مظهرك

يجب أن تتجنب المرأة إهمال مظهرها ونظافتها بل لابد أن تستمر في العناية بمظهرها وأنوثتها.