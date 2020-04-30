نصائح لقضاء وقت فراغك في رمضان

يضيع العديد من الأشخاص أوقاتهم في رمضان في أمور غير مجدية؛ مثل قضاء الساعات الطويلة في النوم، أو ربما من خلال مشاهدة التلفاز، حقيقة ندركها أن الغاية من هذا الشهر الكريم هي أكبر وأفضل من تلك الأمور، ولا بد من استغلال هذه الأوقات في رفع الدرجات.

تقول الدكتورة سناء الجمل، خبيرة التنمية البشرية: بدلاً من انتظار وقت الإفطار والشعور بساعات الجوع والعطش، يلجؤون إلى تمرير ساعات الصوم في أشياء ليست لها قيمة؛ لذلك إليك بعض النصائح للمراهقين التي يمكن الاستفادة بها من الشهر الكريم دون تضييعه في النوم أو مشاهدة المسلسلات فحسب.

مشاهدة البرامج الدينيّة والتعليميّة

لتُعزّز فكرك وعقلك بالمزيد من المعلومات الدينيّة والتعليميّة، ننصحك بأن تستغل كل دقيقة في رمضان لمشاهدة البرامج الدينيّة التي تُعرض على شاشات التلفاز، والاستفادة من كل المعلومات والمواضيع المهمة.



الصلاة في وقتها

من الضروري أن تحرص على أداء الصلاة في وقتها دون أي تأخير، كما عليك أن تحرص على أداء بعض الصلوات في أوقات الفراغ؛ لتنال ثواباً مُضاعفاً خلال رمضان، كصلاة النوافل، والسنن القبليّة والبعديّة، بالإضافة لأداء صلاة التراويح بشكلٍ يومي.



قراءة القرآن الكريم

لتستثمر كل دقيقة تمرّ في شهر رمضان بشكلٍ جيد ونافع عليك أن تواظب على قراءة القرآن الكريم وبشكلٍ مكثّف كل يوم، والإبحار في معاني الكلمات والمفردات والموعظة التي يودّ الله -سبحانه وتعالى- أن يوصلها إلى الإنسان، والحرص كذلك على قراءة جزء كامل من القرآن يومياً؛ وذلك لتتمكن من ختمهِ مع نهاية الشهر.



تنمية قدراتك الذاتية

ربما يكون العمل قليلاً في مثل هذا الوقت من العام، لكن هذه ليست بحجة للانقطاع عنه تماماً، يمكنك عن طريق الإنترنت تنمية قدراتك في العمل أو تعلم مهارات جديدة أو تقوية المهارات الحالية أو تعلم لغة جديدة ومحاولة إتقانها، قد تخرج من رمضان أكثر إقبالاً على العمل وأكثر تمكناً فيه.

مساعدة أهل المنزل في تحضير الطعام

هذه من أرق وأجمل الهمم أن تشارك في صنع وجبة الإفطار، ومن أجمل ما يمكن تجربته أن تقوم بأكل طعام أنت قمت بصنعه أو شاركت فيه، وربما تتعلم حرفة الطبخ التي قد تساعدك في المستقبل، مساعدة أهل المنزل ليست فائدة ذاتية فقط، بل تقوي روابط المودة والعلاقة الأسرية بين جميع من في المنزل.

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