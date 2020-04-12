نصائح للاهتمام بطفلين أحدهما رضيع

إذا كنتِ في انتظار مولودكِ الثاني، بالتأكيد تراودكِ مخاوف بشأن رعاية طفلين في نفس الوقت، أحدهما رضيع. فما بين تغيير الحفاضات، الرضاعة الطبيعية، التدريب على النونية، أو المشاركة في الأنشطة المختلفة، سوف تشعرين بتشتت وحيرة، والكثير من مشاعر الذنب تجاه الطفلين، ولكنكِ مع الوقت، وبعض النصائح، سوف تتمكنين من خلق التوازن المطلوب لرعاية طفلين في آن واحد، أحدهما حديث الولادة. وفيما يلي 5 نصائح قد تساعدكِ في مهمتك أيتها البطلة.



1- خصّصي وقتاً لطفلك الأكبر

الطفل الأول يحصل على وقت كبير بمفرده مع الأم، لهذا تكون العلاقة بينهما خاصة، وهذا يتسبب بصدمة له عندما يصبح هناك فرد جديد يحصل على جزء كبير من وقت ومجهود الأم، لهذا احرصي على تخصيص وقت يومي ينفرد بكِ فيه طفلك الأكبر، تدلّلينه وتشاركينه الأنشطة، الحديث معه عن مشاعره وأفكاره تجاه المولود الجديد، هذا يشعر طفلك بالطمأنينة، فـ"ماما" ما زالت موجودة من أجله.



2- أنشئي جدولاً يومياً جديداً

بالطبع وجود مولود جديد يحتاج إلى وقت كبير نظراً إلى احتياجاته المتكررة، سوف يتطلّب منكِ تعديل جدولك الزمني، وجدول طفلك طبعاً، افعلي هذا بسرعة حتى يعتاد الطفل على جدوله الجديد، ولا تقلقي من هذا التغيير، فلا بد منه، والأطفال يتأقلمون سريعاً.



3- أنشطة خاصة

المولود الجديد احتياجاته كثيرة، عدة مرات من الرضاعة، وأخرى من تغيير الحفاض وغيرها، يجب أن تفكري في أنشطة خاصة يمارسها الطفل الأكبر بينما تكونين مشغولة بتلبية احتياجات المولود، حتى لا يشعر بالإهمال، ويظل منشغلاً ولا يشعر بالملل.



4- اقبلي المساعدات

قد يعرض عليكِ أصدقاؤك أو أفراد عائلتك المساعدة في رعاية أحد الطفلين أو كلاهما، لا تترددي في قبول المساعدة، واحصلي على وقت خاص بكِ، وإذا لم يعرض عليكِ أحد المساعدة، فلا بأس في طلبها، فهذا حقك.



5- تبسيط المهام

أعدّي وجبات سهلة، واجعلي مهام التنظيف صغيرة، هذا يوفر طاقتك ليتسنّى لكِ رعاية المولود الجديد، مع الاهتمام بطفلك الأكبر الذي يمر بمشاعر متضاربة ويكون بحاجة إليكِ في هذا الوقت.

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