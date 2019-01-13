منها اختيار الشامبو المناسب.. 4 نصائح سهلة تخلصك من تشابك الشعر
اعتمدي الزيوت المناسبة لشعرك (shutterstock.com)
تعاني النساء من مشكلة كبيرة، بسبب تشابك الشعر ويعود ذلك إلى أنهن يهملن الخطوات الأساسية، المطلوبة للعناية بالشعر، ومنع تشابكه.
وللتخلص من هذه المشكلة، عليكِ اتباع النصائح السهلة التالية:
– النصيحة الأولى:
يجب عليكِ في البداية، اختيار الشامبو المناسب لشعرك، فمثلا الشعر الجاف يحتاج إلى شامبو لترطيبه ومنحه العناصر التي يفتقدها، لكن إذا كنت تستعملين الشامبو الخاص بالشعر الدهني، فسيتضرر لأنه غير مناسب له.
– النصيحة الثانية:
كثيرات يهملن خطوة مهمة جدا، ما يتسبب في تشابك الشعر، وهي خطوة البلسم، التي تعتبرها بعض النساء خطوة اختيارية، لكنها في الحقيقة خطوة ضرورية، ويجب أن تقومي بها بعد اعتماد الشامبو، على أن تختاريه أيضا مناسبا لطبيعة شعرك.
– النصيحة الثالثة:
اعتمدي الزيوت المناسبة لشعرك، كروتين مستديم كل أسبوعين، حيث يعمل استخدام الزيوت، كأقنعة للشعر في الحافظ على رطوبته، ومنع تشابكه.
– النصيحة الرابعة:
وفي النهاية من الأشياء التي تساعد كثيرا على منع تشابك الشعر، هو تسريحه اثناء الاستحمام، ولكن احرصي على الاعتماد في ذلك على مشط واسع الأسنان حتى لا تتساقط خصلات شعرك.
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