منها اختيار الشامبو المناسب.. 4 نصائح سهلة تخلصك من تشابك الشعر

وللتخلص من هذه المشكلة، عليكِ اتباع النصائح السهلة التالية:

– النصيحة الأولى:

يجب عليكِ في البداية، اختيار الشامبو المناسب لشعرك، فمثلا الشعر الجاف يحتاج إلى شامبو لترطيبه ومنحه العناصر التي يفتقدها، لكن إذا كنت تستعملين الشامبو الخاص بالشعر الدهني، فسيتضرر لأنه غير مناسب له.

– النصيحة الثانية:

كثيرات يهملن خطوة مهمة جدا، ما يتسبب في تشابك الشعر، وهي خطوة البلسم، التي تعتبرها بعض النساء خطوة اختيارية، لكنها في الحقيقة خطوة ضرورية، ويجب أن تقومي بها بعد اعتماد الشامبو، على أن تختاريه أيضا مناسبا لطبيعة شعرك.