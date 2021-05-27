نصائح للتعامل مع الزوج المشغول!

عادة ما تنشأ، بسبب انشغال الزوج الدائم بأمور العمل والعائلة، بعض الخلافات والمشاكل، وقد تتفاقم لتصل إلى ما لم يكن في الحسبان. فبكلّ تأكيد العائلة هي الأهمّ للرجل، لكن متطلبات العمل قد تكون أقوى من العاطفة في معظم الأحيان، بحيث قد يؤثر تقصير الرجل في عمله على حياته المعيشية، أو يشرد الرجل في عمله دون اللجوء إلى هاتفه لساعتين أو أكثر، لأنه منشغل. وهذا ما يثير غضب الزوجة، وفي هذا التقرير، نصائح للزوجة من أجل التعامل الإيجابي مع الزوج المشغول: