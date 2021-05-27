نصائح للتعامل مع الزوج المشغول!

عادة ما تنشأ، بسبب انشغال الزوج الدائم بأمور العمل والعائلة، بعض الخلافات والمشاكل، وقد تتفاقم لتصل إلى ما لم يكن في الحسبان. فبكلّ تأكيد العائلة هي الأهمّ للرجل، لكن متطلبات العمل قد تكون أقوى من العاطفة في معظم الأحيان، بحيث قد يؤثر تقصير الرجل في عمله على حياته المعيشية، أو يشرد الرجل في عمله دون اللجوء إلى هاتفه لساعتين أو أكثر، لأنه منشغل. وهذا ما يثير غضب الزوجة، وفي هذا التقرير، نصائح للزوجة من أجل التعامل الإيجابي مع الزوج المشغول:
للسعادة الزوجية أسرارها تعلّميها جيداً
• الظهور بطلّة جذّابة تجعله دائم الرغبة في العودة إلى المنزل للجلوس برفقتكِ والتحدّث إليكِ. يفضّل أن تكون بأسلوب يعجبه ويرغب بأن يراكِ تعتمدينها. هكذا، ستظلّين في باله على الدوام وهو خارج المنزل.
• غموض الزوجة المعتدل يجعل الزوج في تساؤل دائم، يحاول التكهّن بما تخفيه، ولكن ليس الغموض المبالغ به كي لا يظنّ أنّها تخفي أموراً هامّة وخطيرة.
• لا تكثري من الاتصال به هاتفيّاً خلال ساعات عمله أو عندما يكون خارج المنزل، لتتيحي له الفرص كي يعمد هو إلى الاتصال بكِ.
كوني متفهّمة لأعباء زوجك
• تحدّثي إليه بلطف واعتمديه أسلوباً دائماً في حديثكِ معه.
• كوني متفهّمة لأعبائه ولا تكثري التذمّر، بل اخلقي له جوّاً في المنزل ينسيه متاعبه.
• غالباً ما لا يكون لتذمّر الزوجة من انشغال زوجها عنها مبرّر، لأنّ سوء تنظيم وقتها يدفعها إلى هذا الظنّ الخطأ.
نظّمي وقتك لتفادي المشاكل
• نظّمي مواعيد ثابتة للجلوس يوميّاً إليكِ وإلى الأولاد ومشاركتكم وجبات الطعام الرئيسيّة.
• رتّبي لقاءً أسبوعيّاً أو شهريّاً يجمعكما لتناول الطعام معاً خارج المنزل.
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