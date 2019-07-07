يتميّز رجل برج السرطان بغموضه وخجله ممّا يجعل من الصعب فهمه والتعامل معه، فهو يحتاج إلى طاقة ومجهود كبيران لاكتساب مودّته وثقته، كما تتسبب مشاعره المتناقضة في صعوبة التقرب منه، فعلى الرغم من قلبه الكبير وشخصيته الطيبة قد يتحول بشكل مفاجئ إلى شخصية عصبية يصعب التفاهم معها، فهو مليء بالمشاعر المتناقضة الإيجابية والسلبية التي تجعله يبدو غير مستقر نفسياً لكن في الواقع هذه هي طبيعته التي يتحلى بها.

3 نصائح للتعامل مع رجل السرطان :

1- يكون من السهل جداً عليك التعامل مع رجل السرطان إذا كنت من الشخصيات الهادئة التي تميل إلى الاستماع أكثر من التحدث، فرجل السرطان يهتم كثيراً بشرح تفاصيل حياته اليومية لمن هم ضمن دائرة الأمان لديه، ويزيد تعلقه بهم إذا ما وجد الاهتمام والاستماع اللازمين.

2- عدم محاولة إثارة غيرته تجاه أيٍ كان، لأنّ ذلك سيجعله ينفر من العلاقة التي يخوضها.

3- تجنب الجدال معه؛ لأنّه شخصية عنيدة ومن الصعب عليه تقبل الرأي الآخر، ومن الأفضل مناقشته بهدوء ولباقة دون محاولة التأثير عليه لتغيير أراءه.

المزيد:

صفات امرأة برج "السرطان "

مميزات وعيوب برج السرطان