نصائح للحد من مشكلة الأكياس تحت العين!

الانتفاخات أسفل العينين عادة مشكلةً تجميليةً لا تحتاج لعلاج. ويمكن علاجها وتخفيفها بوسائل منزلية وسلوكياتٍ حياتيةٍ لا أكثر يمكن أن تساعد النصائح التالية في الحد من الأكياس تحت العين أو القضاء عليها:

•قم باستخدام كمادة باردة. قم بترطيب قماش نظيفة بمياه باردة. أثناء الجلوس، ضع قطعة قماش رطبة على الجلد تحت وحول العينين لعدة دقائق بالضغط الخفيف.

•قلل من السوائل قبل الخلود إلى النوم وقلل من الملح في نظامك الغذائي. سوف يقلل هذا من احتباس السائل، والذي يمكن أن يتسبب في ظهور الأكياس تحت العينين.

•امتنع عن التدخين. يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم الأكياس تحت العينين.

•الحصول على قسط كافٍ من النوم. بالنسبة لمعظم البالغين، يُعد النوم لفترة تتراوح من سبع إلى تسع ساعات فترة لا بأس بها.

•قم برفع رأسك قليلاً أثناء النوم. قد يكون مفيداً وضع وسادة إضافية أو دعم مقدمة الفراش. رفع رأس السرير كلياً بعض البوصات. يساعد هذا في منع السوائل من التراكم حول العينين وأنت نائم. إن الهالات السوداء التي تحدث بسبب احتباس السوائل في الجفون السفلية عادةً ما تذهب حين تستيقظ.

•قم بالحد من أعراض الحساسية. تجنّب المواد المثيرة للحساسية إن أمكن ذلك. قم باستخدام أدوية الحساسية التي يتم صرفها دون وصفة طبية. تحدث إلى الطبيب حول استراتيجيات الوقاية إذا تعرضت للإصابة بتفاعلات حساسية الجلد تحت العين بسبب صبغات الشعر أو الصابون أو مستحضرات التجميل أو مسببات الحساسية الأخرى.

•استخدام مستحضرات التجميل. إذا كنتِ ترغبين في إخفاء الهالات أسفل العين، فقومي باستخدام مستحضرات التجميل.

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