نصائح للحصول على شعر صحي ولامع

يتعرّض شعرك للكثير من العوامل التي قد تسبب له الضرر، مثل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، الرطوبة، والمعاملات الحرارية والكيميائية وغيرها،



لهذا أنتِ بحاجة إلى حمايته والحفاظ على صحته وقوته ومظهره اللامع.. السطور التالية تحمل لكِ أسرار الحصول على شعر صحي ولامع..



1- تحقّقي من نظامك الغذائي

صحة شعرك تبدأ من غذائك، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، حتى تحصلي على شعر قوي، وأيضاً الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد من أجل تجنّب تساقط وتكسر الشعر.



2- تناولي الفيتامينات والمكمّلات الغذائية

تتعرّض النساء لبعض الظروف التي تجعلها عرضة لفقد الفيتامينات من الجسم، مثل فترة الحمل أو الولادة أو الحيض، لهذا يجب تعويض الفيتامينات والعناصر الغذائية المفقودة عبر تناول المكملات الغذائية والفيتامينات.

لصحة شعرك وحمايته من التكسر والتساقط، احرصي على تناول فيتامين د، زيت السمك، أوميغا 3، الحديد.



3- احذري عند تصفيف شعرك في المنزل

إذا كنتِ لا تملكين الوقت أو الميزانية للذهاب إلى صالون التجميل، عليكِ الحذر عند إجراء أي عمليات على شعرك، مثل الصبغات والمعاملات الحرارية، واحرصي على الذهاب إلى صالون التجميل كل فترة من أجل متابعة حالة شعرك وتفادي الأخطاء.



4- جفّفي شعرك بطريقة صحيحة

الكثير من النساء يقعن في فخ تجفيف الشعر بالسيشوار بعد غسيله، فتعرّض شعرك الرطب للحرارة يؤدي إلى التكسّر والتقصّف، والطريقة الصحيحة هي ترك شعرك ليجف في الهواء، أو استخدام الهواء البارد لتجفيفه.



5- التزمي بوقت مستحضرات الشعر

هذا فخ جديد تقع فيه النساء، فالبعض يعتقد أن ترك مستحضرات العناية بالشعر لمدة أطول من المطلوب، قد يزيد من فعاليتها وتأثيرها على الشعر، ولكن في الحقيقة ترك المستحضرات على الشعر لفترة طويلة قد يسبب أضراراً للشعر.. اقرئي الملصق الموجود على منتجات العناية بالشعر، والتزمي بالوقت المكتوب.



6- اختاري صالون تصفيف الشعر بعناية

مصفف شعرك هو المنوط الأول بالعناية بشعرك، لهذا يجب اختياره بعناية، وعدم الاستسلام لآلام فروة الرأس أو شعور بالوخز أو اللسع أثناء تعامله مع شعرك، وفي الحالات السابقة، عليكِ تغييره والبحث عن مكان جدير بثقتك.



7- اختاري التسريحات المرنة

هناك تسريحات معقّدة تسبّب شد الشعر وتؤدي إلى تساقطه أو تقصّفه وتكسّره، مثل الضفائر، تجنّبي هذه التسريحات المعقّدة قدر الإمكان، وحاولي اختيار تسريحات مرنة معظم الوقت.

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