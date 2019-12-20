نصائح للحصول على صديقات بأجمل الطرق

قد تنزعجين من مراقبة سلوك الأمهات في دائرة مدرسة أطفالك أو النادي مثلاً، ففي معظم الأوقات يشعرن أنهن في مسابقة أمام أطفالهن، وقد يضغطون عليكِ أيضاً لتدخلي هذه المباريات التنافسية مع طفلك. ولكن على الرغم من الضغوط، فإن تكوين صداقات مع أمهات أخريات هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليكِ، ففي أوقات كثيرة تتبادل الأمهات نتائج خبرات سابقة في التربية، وكذلك معلومات مهمة عن المرحلة الحالية لأطفالهن، بل وقد تجدين الدعم النفسي بينهن أيضاً.



وفيما يلي 4 نصائح تساعدك على تكوين علاقات صداقة مع أمهات أخريات..



1- ابحثي في الأماكن القريبة من قلبك

في المكان الأقرب إلى قلبك، يمكنك العثور على صديقات يشاركنكِ شغفك، ويدفعنكِ إلى تحقيق أهدافك، مثلاً إن كنتِ مهتمة بالرياضة، يمكنك البحث عن أصدقاء في صالة الألعاب الرياضية، إن كنتِ حريصة على الانتظام في زيارة دور العبادة، يمكنك العثور على أمهات صديقات يتشاركن معكِ نفس الشغف.



2- العثور على من لهن ظروف مشابهة

هناك بعض تجارب الأمومة التي تحمل تحديات من نوع خاص، مثلاً أن تكون أماً لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أماً عزباء، أو زوجك يعمل في بلد آخر.

إن العثور على أمهات يعشن نفس تجربتك هو أمر مفيد جداً، التجربة عامل مشترك بينكن، تستطعن فهم طبيعة التجربة وتقديرها، كما تحصلين منهن على الدعم النفسي الذي يساعدك على المضي قدماً والتغلّب على تحديات تجربتك.



3- لا تخافي من التراجع

قد تكوّنين صداقات مع مجموعة من الأمهات، ثم تكتشفين اختلافات لا يمكنك التعايش معها، مثل الخلافات الأخلاقية مثلاً، وقتها لا تترددي في التراجع عن هذه الصداقات، وابحثي عن دائرة أصدقاء أخرى.



4- تحمّلي مسؤولية الصداقة

للصداقة مسؤوليات عليكِ أن تكوني مستعدة لتحمّلها للحفاظ على هذه الصداقة، مثل تقديم الدعم لصديقاتك، الاطمئنان عليهن هاتفياً، الحرص على لقائهن بانتظام والاهتمام بمشاعرهن.