7 نصائح للحفاظ على بيت معقم ونظيف

تحتاج البيوت تنظيف وتعقيم مستمر للتخلّص من الأوساخ والبكتيريا

تحتاج البيوت تنظيف وتعقيم مستمر للتخلّص من الأوساخ والبكتيريا، والميكروبات الموجودة داخلها؛ وذلك من أجل حماية أفراد البيت من الإصابة بالأمراض المختلفة، أو انتقال العدوى من شخص لآخر وللشعور بالراحة النفسية.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض من النصائح للحفاظ على بيت معقم ونظيف:

1- تنظيف سجاد الأرضيات وذلك بإرساله إلى محلات دراي كلين لتنظيفه، أو غلسه في البيت بشكلٍ منتظم، إلى جانب التنظيف والتعقيم الفوري لبقع السجاد والموكيت باستخدام مواد التعقيم.

2- نظفي زوايا المنزل وأسفل الأسِرَّة باستمرار.

3- عقمي الحمامات يومياً.

4- اغسلي فراش وأغطية النوم دورياً، واحرصي على تعريضها للشمس والهواء.

5- استخدمي المنظّفات الفعّالة دون المبالغة في استخدامها.

6- عقمي الأغراض الشخصية للمريض في المنزل، واعزلي غرفته عن باقي الغرف.

7- نظفي أثاث المنزل شهرياً، أو حسب الحاجة وحجم الأثاث.

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