4 نصائح لتنظيف منزلك بالكامل في أقل وقت
ضعي في الاعتبار ضرورة تنظيف مختلف المناطق في منزلك بشكل دوري (shutterstock.com)
نميل عادةً إلى الافتخار بمنازلنا، فالمنزل النظيف والمرتّب يعكس طبيعة صاحبته، ولا مانع من أن يتم الحكم علينا فقط من خلال حالة منازلنا.
كيف نضع جدولاً سهلاً وسريعاً للتنظيف يضمن لنا المحافظة على نظافة المنزل وترتيبه؟ تُساعد قائمة تدقيق أعمال التنظيف في الحفاظ على نظافة المنزل وترتيبه. نُقدم لك فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لوضع جدول التنظيف في أربع خطوات:
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1. ضعي جدول تنظيف واقعي:
غالباً ما تُشكّل الخطط غير الواقعية في المحافظة على ترتيب المنزل ووقوع كارثة أو كارثتين في تنظيف غرفة بالمنزل، عائقاً في طريق تحقيق ذلك.
ولذلك، ننصحك قبل وضع جدول للتنظيف بالتفكير في قدرتك الفعلية على تنفيذ الخطط المكتوبة على الورق، وتعديل توقّعاتك وفقاً لذلك.
اختاري أوقات التنظيف في الأسبوع الذي تتمتّعين فيه بالطاقة العالية وتملكين وقت فراغ.
إذا كان يقيم معك أحد أفراد الأسرة، حدّدي مهام التنظيف لشخص واحد على أن يؤديها الجميع بالتناوب، ولكن ننصحك مرة أخرى بالتحلي بالواقعية فيما يتعلّق بتوقعاتك بشأن مشاركة شريك حياتك في عملية التنظيف.
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2. قسّمي مهام التنظيف على الجدول بين “كبيرة” و”صغيرة”:
ننصحك بوضع قائمتين أو ثلاثة قوائم أو جداول لأداء المهام بحسب حجمها ومدى تكرارها: يمكنك إدراج مهام التنظيف “الكبيرة” التي لا تحتاجين لأدائها سوى مرتين في العام في جدول واحد؛ مثل تنظيف المنطقة خلف الفرن وداخل الأدراج على سبيل المثال. ويمكنك إدراج المهام المتوسطة، مثل فرز الثلاجة أو تطهيرها، في جدول المهام “الأسبوعية” لتنظيف المنزل. أمّا المهام “الصغيرة”، مثل تنظيف أرضية المطبخ ومسح الأسطح في المطبخ، فيمكن إدراجها في الجدول “اليومي” لمهام تنظيف المطبخ.
3. صنفي جدول تنظيف منزلك حسب النوع أو المنطقة:
ضعي في الاعتبار ضرورة تنظيف مختلف المناطق في منزلك بشكل دوري، وفقاً لحجم المنزل؛ فيمكنك تنظيف الطابق الأول في أوّل أسبوع، والطابق الثاني في الأسبوع الذي يليه. أو يمكنك تصنيف مهام التنظيف حسب نوع الغرف؛ حيث تقومين بتنظيف كلّ حمامات المنزل في يوم، ثم تنظيف جميع السجاجيد بالمكنسة الكهربائية وإزالة الغبار عن الطاولات وأرفف الكتب في يوم آخر.
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4. استفيدي من التكنولوجيا لوضع جدول التنظيف:
لا تحتوي شبكة الإنترنت على عدد كبير من المعلومات حول أفضل الطرق وأكثرها كفاءةً لتنظيف المنزل فحسب، بل تُقدّم أيضاً مقترحات لنماذج جداول التنظيف وقوائم مجانية وقابلة للطبع لتدقيق أعمال التنظيف من أجل مساعدتك على بدء الخطوة الأولى. وثمّة أيضاً تطبيقات تُزوّدك بقائمة مهام التنظيف اليومية، حتى لا تشغلي بالك بما يجب القيام به.
وتُتيح لك تطبيقات أخرى مشاركة قوائم تدقيق أعمال التنظيف والجداول مع أصدقائك وأفراد عائلتك، حتى يعرف الجميع مهامه في كلّ نهار! إذاً، بفضل العمل الجماعي والتنظيم، يمكنك الحفاظ على نظافة منزلك على أفضل وجه بسهولة.
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