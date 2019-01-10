4 نصائح لتنظيف منزلك بالكامل في أقل وقت

نميل عادةً إلى الافتخار بمنازلنا، فالمنزل النظيف والمرتّب يعكس طبيعة صاحبته، ولا مانع من أن يتم الحكم علينا فقط من خلال حالة منازلنا.

كيف نضع جدولاً سهلاً وسريعاً للتنظيف يضمن لنا المحافظة على نظافة المنزل وترتيبه؟ تُساعد قائمة تدقيق أعمال التنظيف في الحفاظ على نظافة المنزل وترتيبه. نُقدم لك فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لوضع جدول التنظيف في أربع خطوات:

نصائح لتنظيف جدران المطبخ من الدهون والغبار

1. ضعي جدول تنظيف واقعي:

غالباً ما تُشكّل الخطط غير الواقعية في المحافظة على ترتيب المنزل ووقوع كارثة أو كارثتين في تنظيف غرفة بالمنزل، عائقاً في طريق تحقيق ذلك.

ولذلك، ننصحك قبل وضع جدول للتنظيف بالتفكير في قدرتك الفعلية على تنفيذ الخطط المكتوبة على الورق، وتعديل توقّعاتك وفقاً لذلك.

اختاري أوقات التنظيف في الأسبوع الذي تتمتّعين فيه بالطاقة العالية وتملكين وقت فراغ.

إذا كان يقيم معك أحد أفراد الأسرة، حدّدي مهام التنظيف لشخص واحد على أن يؤديها الجميع بالتناوب، ولكن ننصحك مرة أخرى بالتحلي بالواقعية فيما يتعلّق بتوقعاتك بشأن مشاركة شريك حياتك في عملية التنظيف.

تجنبي هذه الأخطاء عند تنظيف الثلاجة

2. قسّمي مهام التنظيف على الجدول بين “كبيرة” و”صغيرة”:

ننصحك بوضع قائمتين أو ثلاثة قوائم أو جداول لأداء المهام بحسب حجمها ومدى تكرارها: يمكنك إدراج مهام التنظيف “الكبيرة” التي لا تحتاجين لأدائها سوى مرتين في العام في جدول واحد؛ مثل تنظيف المنطقة خلف الفرن وداخل الأدراج على سبيل المثال. ويمكنك إدراج المهام المتوسطة، مثل فرز الثلاجة أو تطهيرها، في جدول المهام “الأسبوعية” لتنظيف المنزل. أمّا المهام “الصغيرة”، مثل تنظيف أرضية المطبخ ومسح الأسطح في المطبخ، فيمكن إدراجها في الجدول “اليومي” لمهام تنظيف المطبخ.

3. صنفي جدول تنظيف منزلك حسب النوع أو المنطقة: