نصائح للحفاظ على صحة الطفل تحت المكيف

تحرص كل أم على توفير المناخ المناسب لطفلها الرضيع، وبما أننا في فترة الصيف، وهي فترة حرجة للمواليد الجدد، حيث لا تناسبهم الأجواء الحارة التي تكون سبباً في ظهور حساسية وطفح في الجلد لديهم، وكذلك البكاء المتواصل بسبب عدم أخذ الكفاية من النوم لحرارة الجو المرتفعة.

ورغم عدم تحمُّل المواليد للحرارة المرتفعة، فإنه لا بد من حمايتهم من المكيف، الذي قد يكون سبباً في إصابتهم بالبرد، وقد يتضاعف الأمر مع بعض المواليد ويتطور لعدوى في الجهاز التنفسي، الأمر الذي قد ينجم عنه -لا قدر الله- الوفاة.

ولأن خير الأمور الوسط، تقدم لنا اليوم استشاري الأطفال الدكتورة «نجوى محمود»، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة طفلك المولود في درجة حرارة مناسبة له، حيث تقول: «أحياناً يكون خوف الأمهات الزائد على أطفالهن سبباً في شعورهم بالحر، فتقوم الأم بتكثيف ملابس طفلها لأنه في أجواء مكيفة، والحقيقة أن الطفل يشعر بالقدر نفسه الذي نشعر به نحن البالغين، وتستطيع الأم من خلال رقبة الطفل وصدره أن تعرف إن كان يشعر بالحر أم البرد، من خلال لمس تلك المناطق التي تعتبر مؤشراً للجسم، ولأننا في فصل الصيف معتادون على المكيف بشكل كلي، فلا بد أن تلتزم الأم بالتالي في الحفاظ على صحة مولودها ودرجة حرارة جسمه.

• إذا وضعت طفلك في غرفة مكيفة فلا تضعيه في مكان مُسلط عليه المكيف بشكل مباشر.

• احرصي على أن يرتدي طفلك ملابس من القطن الخام، لأنها تمتص العرق ولا تُشعره بحكَّة في الصيف أو حساسية الجلد، كما تحافظ على جسمه رطباً.

• المواليد في فترة الصيف لا بد لهم من الاستحمام يومياً، ولكن اختاري الوقت المناسب، فلا تقومي بتحميم طفلك ثم الخروج به في الهواء الطلق، والوقت الأمثل للاستحمام، إما في الصباح عند استيقاظه ثم الخروج للشارع بعد ساعة، أو قبل النوم. وعند الاستحمام أغلقي المكيف من 30 – 35 دقيقة حتى يجفّ شعر طفلك، واحرصي على تجفيفه بالمنشفة جيداً، وأن يرتدي قطعة داخلية واحدة بأكمام وتكون قطنية، وعند فتح المكيف لا بد أن يرتدي ملابسه كاملة، سواء بيجامة قطنية أو بنطال وتيشيرت

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