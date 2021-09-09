نصائح للحفاظ على طفلك في مأمن من التنمر الإلكتروني

أدى تقدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جعل حياتنا أسهل كثيرًا. في الوقت نفسه ، ليس هناك من ينكر أنه عرضنا لخطر الوقوع فريسة للجرائم الإلكترونية...

كان هناك ارتفاع مستمر في حالات السرقة عبر الإنترنت ، والصيد عبر الإنترنت ، والتسلط عبر الإنترنت التي لا يوجد أحد في مأمن منها ، وخاصة الأطفال. بينما يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية ، يجب استخدامها بمسؤولية. هذا ينطبق على كل من البالغين والأطفال. لحماية الجيل القادم من أن يصبحوا ضحايا أو جناة ، من المهم نقل المعرفة المناسبة حول العالم الإلكتروني ونصائح للبقاء آمنًا ، وهو ما يسمى "المواطنة الرقمية".

ما هي المواطنة الرقمية؟

يشار إلى المواطنة الرقمية على أنها الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والمعايير المتعلقة بها من قبل أي شخص يستخدم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة الرقمية للتواصل مع المجتمع بأي طريقة. يمكن أن يساعد الأطفال على فهم محو الأمية الرقمية ومنع التسلط عبر الإنترنت. إنه يشتمل على القواعد الذهبية للعصر الرقمي وهو مهم مثل توفير التعليم الرسمي أو تثبيت الروح المعنوية. وهذا يشمل السلامة الرقمية والآداب الرقمية.

الأمان الرقمي

في بعض الأحيان ، يضع الأطفال معلوماتهم الشخصية عن غير قصد على تطبيقات ومواقع معينة ، ويعرضون أنفسهم لمحتوى ضار وتسلط عبر الإنترنت وعواقب وخيمة. حتى أن البعض يسجل عمرًا مزيفًا للوصول إلى بعض المواقع. يمكن أن تساعد المراقبة عن كثب ومتابعة نشاط طفلك على الإنترنت الأطفال على التصرف بمسؤولية واستخدام الوسائط الرقمية بأمان. لتقليل مخاطر الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة طفلك ، يجب على الآباء القيام بالأمور التالية:

ساعد الأطفال على ضبط عناصر التحكم في الخصوصية.

ناقش أنواع المحتوى والمعلومات المعروضة من خلال المشاركة عبر الإنترنت.

متابعة حسابات الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

التحقق من المواقع التي يزورها أطفالهم كثيرًا.

اطلب كلمة المرور وحساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

الآداب الرقمية

تتعارض الآداب الرقمية تمامًا مع السلامة الرقمية ولكنها لا تقل أهمية. تشير الآداب الرقمية إلى سلوك الفرد على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت والتكنولوجيا. يتضمن ذلك تفاصيل حول المعلومات والصور التي يجب أن تبقى خاصة ، وكيف يجب أن يعاملوا الآخرين ويحترموا مساحتهم الخاصة. للتأكد من أن طفلك يحافظ على آداب السلوك ، إليك بعض الأشياء التي يمكن للوالدين القيام بها.

تحدث إلى ابنك عن التسلط عبر الإنترنت أو المحتوى المؤذي.

مناقشة نوع المحتوى الذي يمكنهم مشاركته.

راجع سلوكهم تجاه الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

مناقشة نشر محتوى مؤذ انتقامي أو غير محترم.

مناقشة الأماكن التي يجب أن تكون خالية من الأجهزة.

وضع حدود لاستخدام الأجهزة في كل عمر.

ماذا تفعل عندما يبلغ الطفل عن تسلط عبر الإنترنت؟

الفكرة الكاملة لتثقيف طفلك حول قوانين الإنترنت والجريمة هي تقليل فجوة الاتصال فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. يجب أن يكون طفلك قادرًا أولاً على التفريق بين الصواب والخطأ ، وثانيًا التحدث إلى نفسك بحرية عندما يواجه أي مشاكل. إذا أبلغ طفلك عن تعرضه للتنمر عبر الإنترنت ، فيجب عليك:

إستمع جيدا.

ناقش خطة عمل.

تنفيذ خطة ومتابعة.

المحصلة النهائية

يجب أن تناقش مع طفلك حول الاستخدام المناسب للتكنولوجيا. لا تفرض قراراتك عليهم ولا تكن شديد الإلحاح. قم بإجراء مناقشة مفتوحة واجعلهم يدركون ما هو الخطأ وما هو الصواب. إجبارهم أو معاقبتهم دون إبداء الأسباب المناسبة لن يساعد كثيرًا.

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