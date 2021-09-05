طبيب البوابة: ما هو الحمل عالي الخطورة وماذا تتوقعين؟

الحمل عملية بيولوجية معقدة. تحدث العديد من التغييرات داخل جسد المرأة خلال هذه الرحلة التي استمرت تسعة أشهر.وبالمثل، قد تؤثر عدة عوامل على حملك ويمكن أن تعرضك أنت والطفل الذي لم يولد بعد للخطر ...

إذا كان لديك حمل شديد الخطورة ، فقد تغرقين في الأسئلة المتعلقة برفاهيتك ورفاهية طفلك. هذا يعني أنك بحاجة إلى الاعتناء بنفسك طوال الرحلة بأكملها. ولهذا ، عليك أن تفهمي أسباب الحمل عالي الخطورة وماذا تتوقعين خلال هذا الوقت.



ما الذي يؤدي إلى الحمل عالي الخطورة؟

في الحمل شديد الخطورة ، بشكل عام ، تعاني المرأة الحامل من ظروف صحية أساسية قد تكون خطرة على الطفل أو قد تؤثر على نمو المشيمة. عوامل مثل العمر ، وخيارات نمط الحياة ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، والسكري ، والصرع ، وأمراض الغدة الدرقية ، واضطرابات القلب أو الدم ، والاكتئاب والحمل المتعدد قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات.

ليس في كل مرة يمكن أن تؤثر هذه الحالات عليك وعلى صحة طفلك ، ولكن عليك توخي الحذر حيال ذلك.

تغييرات نمط الحياة والاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها

إذا كان لديك حمل شديد الخطورة ، فقد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية زيارة العيادة بشكل متكرر لمراقبة نمو الطفل. توقع أن يكون فحص الدم والموجات فوق الصوتية جزءًا طبيعيًا من الروتين.

إذا كانت عادات أسلوب حياتك غير صحية ، فقد يُطلب منك تعديلها. أولاً ، عليك الإقلاع عن التدخين والشرب وتناول الأطعمة غير الصحية. ثانيًا ، تحتاج إلى تعديل جدول نومك وعليك أن تقوم بيومك وفقًا لذلك.

في حالة وجود حالات صحية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو مرض السكري ، قد يصف لك طبيبك الأدوية والنظام الغذائي الروتيني لإدارتها. غالبًا ما تكون الحالات الصحية غير المُدارة هي التي تؤدي إلى مضاعفات الحمل.

يجب أن يكون التمرين لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا جزءًا أساسيًا من روتينك اليومي. لا تحتاجين إلى أداء تمارين عالية الكثافة أو التركيز على حرق السعرات الحرارية. يجب أن يكون تركيزك على البقاء نشطًا. تعتبر اليوجا والمشي السريع والتمدد والركض بعض التمارين منخفضة التأثير التي يمكنك القيام بها بسهولة عندما تتوقعها.

لا ينصح بالراحة الكاملة في الفراش أثناء الحمل. أنت بحاجة إلى البقاء نشطية. ولكن مع وجود مخاطر عالية ، قد يكون من الصعب القيام بجميع الأنشطة اليومية ، لذلك من الأفضل أن تأخذ الأمور على محمل الجد.

هل لا يزال بإمكانك الولادة عن طريق المهبل؟

في أي حمل يفضل الولادة المهبلية. لا يذهب الأطباء لإجراء عمليات الولادة القيصرية حتى يكون ذلك ضروريًا للغاية. يوصون بإجراء ولادة قيصرية فقط عندما تكون تجربة الولادة المهبلية محفوفة بالمخاطر على الأم والطفل.

يعتبر الحمل عالي الخطورة أمرًا حساسًا ، لذلك إذا واجهت أيًا من الأشياء التالية ، فاتصلي بطبيبك:

نزيف مهبلي أو إفرازات مهبلية مائية

صداع شديد

ألم أو تشنج في أسفل البطن

قلة نشاط الجنين

ألم أو حرقة مع التبول

انتفاخ مفاجئ أو شديد في الوجه أو اليدين أو الأصابع

حمى أو قشعريرة

القيء أو الغثيان المستمر

دوخة

هل ستكون جميع حالات حملك عالية الخطورة؟

اعتمادًا على سبب اعتبار الحمل شديد الخطورة ، ليس من الضروري أن تكون جميع حالات الحمل متماثلة. لتقليل مخاطر الحمل ، يجب إدارة حالتك الصحية قبل الحمل والبقاء على اتصال منتظم مع طبيبك. اتباع أسلوب حياة صحي ، وتناول طعامًا صحيًا ومارس الرياضة بانتظام. أيضًا ، انتبهي لرفاهيتك العاطفية. خذي وقتًا مستقطعًا لنفسك وقللي من مستويات التوتر لديك.

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