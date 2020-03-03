نصائح للرشاقة بعد سن الستين

لم يفت الأوان بعد، لبدء التركيز على نفسك، في الواقع يمكنك في الستينيات وما بعدها من العمر إعطاء الأولوية لياقتك البدنية، نظراً لأنك أكبر سناً، فإن التمرين لا يقتصر فقط على المظهر الأفضل، بل يتعلَّق بالشعور بالتحسن، والقدرة على الحفاظ على حركتك وصحتك، من هذا المنطلق قدم خبير الرشاقة والصحة الرياضية الدكتور رعد القيسي، استشاري الكسور والعظام والمفاصل والطب الرياضي، 7 نصائح مهمة:

1- غذاء صحي: تمسك بنظام غذائي نباتي، وتقليل تناول اللحوم والسكريات، وتعويضهما بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين والنبات.

2- هموم العمل: تجنيب الجسم والذهن من الضغوط والتوترات، يبعث على الراحة النفسية التي تنعكس على مستوى القوام الصحي والمثالي.

3- الرياضة المستمرة: مارس الرياضة باستمرار لتقوية عضلات الجسم ومنع تآكل المفاصل.

4- تغيير الروتين اليومي: من خلال القيام بأنشطة ترفيهية، وممارسات هوايات إبداعية، أو الذهاب للسينما، أو حضور معارض فنية.

5- الفحص الطبي الدوري للتأكد من هرمونات الجسم، ومؤشرات الأورام، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر.

6- الإقلاع عن التدخين وتقليل شرب المنبهات.

7- إعطاء الجسم قسطاً كافياً من النوم.

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