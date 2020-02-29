فوائد الساونا على صحة الإنسان.. ومتى تكون خطر؟

الساونا تعتبر من الممارسات التي تجلب الخفة والاسترخاء، والعديد من الفوائد الأخرى الصحية المهمة للجسم.

اكتشفي في الآتي فوائد الساونا الصحية:



المنشأ الأصلي للساونا هو فنلندا، وتعتبر الساونا فن العيش الحقيقي في تلك البلاد الإسكندنافية. إنها عبارة عن مكان خاص، حيث من عادة سكان بلدان الشمال الذهاب إليه باستمرار برفقة العائلة أو بصحبة الأصدقاء؛ للحديث والاسترخاء في آخر النهار. والكيفية تكون بتسخين قطعة من الخشب في مدفأة يوضع عليها حجارة بركانية، ويتم وضع الماء عليها من حين إلى آخر. تصل درجة الحرارة إلى ما بين 60 و100 درجة مئوية، والحرارة جافة جداً (درجة الرطوبة تبلغ 20 في المائة فقط). وتشتمل طقوس الساونا على قضاء 15 دقيقة داخل غرفة الساونا، وحالما يبدأ العرق يتشكل على الجلد، ويخرج الشخص لأخذ حمام بارد ثم الاستراحة لمدة 10 دقائق. والهدف: التناوب ثلاث مرات بين غرفة الساونا، ثم الحمام البارد، وتجفيف الجسم والاستراحة، ثم العودة إلى الساونا مرة أخرى.

فوائد الساونا رائعة

الساونا تقلل خطر الإصابة بقصور القلب

يُنصح بالساونا من أجل التخلص من الإجهاد المزمن، والتخلص من التوترات والتشنجات العضلية، الأمر الذي يجعلها ممارسة رياضية شعبية. وتساعد الساونا على تهدئة آلام الروماتيزم (التهاب المفاصل وغير ذلك)، وتقلل الالتهابات الموضعية لدى الأشخاص الذين يعانون من الصدفية. وإضافة إلى ذلك؛ فإن الساونا تساهم في الصحة الجيدة للقلب والأوعية الدموية. وقد أثبتت دراسة حديثة أنه بعد جلسة مدتها 30 دقيقة في الساونا، فإنَّ ضغط الدم الشرياني ينخفض. ووفقاً للأبحاث الفنلندية؛ فإن ما معدله من 4 إلى 7 جلسات من الساونا أسبوعياً؛ تقلل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.



الترطيب الجيد مع الساون

اشربي الكثير من الماء مع حمام الساونا

جلسة واحدة في الساونا تجعلكِ تفقدين ما مقداره لتر من الماء من جسمك، ومن هنا تأتي أهمية الترطيب الجيد لتعويض فقدان الماء، وهذا كل شيء. علماً بأنه ليس لها أي تأثير على فقدان الوزن.



الساونا.. إلى أين التوجه؟

يتوفر عدد من المراكز الحصرية للساونا. وهناك عدد كبير منها يمكن استخدامه في مراكز العلاج بمياه البحر، أو في معاهد التجميل، أو منتجعات السبا، ومراكز الرياضات المائية. وفي حالة وجود أمراض مزمنة (مثل أمراض القلب أو الدورة الدموية أو الجهاز التنفسي) ينبغي استشارة الطبيب.



نصيحة تتصل بالساونا

الحرارة الكثيفة للساونا قد تكون خانقة، وتعطي الانطباع بالتنفس بصعوبة. لذلك لكي تتأقلمي جيداً، يمكنكِ البدء بالاستلقاء على المقعد الأسفل، حيث الحرارة أقل، ثم بالتدريج الجلوس على المقاعد الأعلى في الكابينة. والأهم من ذلك؛ عليكِ الإنصات إلى جسمك؛ فإذا شعرتِ بالانزعاج أو التعب؛ اخرجي على الفور.

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