نصائح للسيدة المصابة بالصرع عند الحمل!

الصرع هو مرض شائع يعدُّ في مقدمة الأمراض العصبية التي يعاني منها الإنسان وتؤثرعلى حياته نفسياً وعملياً. وهو عبارة عن اضطراب مزمن يصيب الدماغ، ويتأثر به الأشخاص من جميع الأعمار.

يعدُّ الصرع مرضاً غير مُعدٍ، ويتميز بنوبات متكررة، وتتمثل هذه النوبات بحركات لاإرادية جزئية أومعممة لكل الجسم، ويصاحبها أحياناً فقدان الوعي والتحكم في وظائف الأمعاء، وتنجم الحركات عن فرط الشحنات الكهربائية التي تطلقها مجموعة من خلايا الدماغ.

يتم تشخيص إصابة الشخص بالصرع عند تعرضه لنوبتين أو أكثر. من بين كل 10 أشخاص مصابون بالصرع هناك 6 لا يُعرف سبب ُإصابتهم.