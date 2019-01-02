7 نصائح للعناية بأحذية الشامواه

يجب الابتعاد عن حفظ الأحذية الشامواه في الأماكن الرطبة

الشامواه من الخامات الحسّاسة جداً والمفضّلة لدى العديد من الناس مقارنةً بالجلد العاديّ، ممّا يجعلها أكثر عرضةً للبقع، والأوساخ صعبة التنظيف،في هذا المقال سنعرفكم على كيفيّة تنظيف والعناية بحذاء الشامواه:

1- استخدام أحد منتجات حماية الشامواه، والتي من الممكن الحصول عليها من الأسواق الخاصّة ببيع الأحذية، وينصح باستخدامها بعد كلّ غسلة.

2- المحافظة على جفاف القطع المصنوعة من الشامواه، ومنع تعرّضها للمطر في الأجواء الباردة.

3- الابتعاد عن حفظ الأحذية المصنوعة من الشامواه في الأماكن الرطبة، كالمخازن، أو مرآب السيارات، أو الخزانات الرطبة.

4- نقلها بأمان في حال الذهاب إلى الرحل أو السفر، وتجنّب وضعها في أكياس من البلاستيك، أو أيّ أماكن خالية من التهوية، حيث من المفضّل وضعها في حقيبة قطنية أو تغطيتها بغطاء وسادة قديم.

5- وضع الأحذية على ورق جرائد عند تنظيفها، وتغطية الأكسسوارات الموجودة عليها بورق.

6- يفضّل وضع أحذية الشامواه في الشمس بعد تنظيفها، للتخلّص من الفطريات والبكتيريا.

7- استخدام بعض البخاخات المخصّصة للشامواه بعد تنظيف الحذاء، للحفاظ على مرونته.

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