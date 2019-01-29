للعناية بالبشرة في الشتاء، 12 نصيحة!

شرب الماء بكميات كبيرة مما يساعد على ترطيب الجسم ومنع جفاف البشرة

نعاني في فصل الشتاء من تشققات وجفاف البشرة نتيجة عدة أسباب منها: التعرض للغبار، والرياح القاسية، وأشعة الشمس فوق البنفسجية، ومن الممكن التخلص من مشاكل البشرة عن طريق استخدام العديد من المستحضرات التجميلية المرطبة، في هذا المقال سنتعرف على نصائح للعناية بالبشرة في الشتاء:

1- شرب الماء بكميات كبيرة مما يساعد على ترطيب الجسم ومنع جفاف البشرة.

2- ترطيب الشفاه عن طريق استخدام بلسم الشفاه بشكلٍ يومي، واستخدام الكريم الواقي من الشمس لتجنب تعرض البشرة للتلف.

3- ترطيب الجسم وتقشيره مرة كلّ أسبوع، واستخدام كريمات منظفة للبشرة للتخلص من آثار المكياج.

4- استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة، واستخدام مستحضرات خالية من الكحول.

5- الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث من المفضل استخدام الماء الفاتر، وألا تتعدى فترة الاستحمام العشر دقائق.

6- تجنب الجلوس قريباً من أجهزة التدفئة، مع الحرص على ضبطها على درجة حرارة ملائمة للبشرة.

7- تناول الأطعمة الصحية، والغنية بالأحماض الدهنية، والأوميغا3 مثل زيت الكتان.

8- تغيير الملابس الرطبة والمبللة بسرعة؛ لتجنب تحسس البشرة.

9- اختيار الأقمشة الشتوية المريحة، مع الحرص على تجنب ارتداء الملابس الصوفية الخشنة، لتجنب احتكاكها بالبشرة.

10- العناية بالقدمين واليدين عن طريق ارتداء القفازات، والجوارب السميكة عند الخروج من المنزل، لحمايتهما من التشقق والبرودة، مع الحرص على ترطيبهما.

11- تناول المكملات الغذائية مثل الأوميغا3 وبعض الفيتامنيات، للمحافظة على توازن السوائل في الجسم.

12- الاستحمام بالمياه الفاترة، ثمّ ترطيب الجسم بعد تجفيفه بشكل جيد.

قد يعجبك أيضاً:

ماسك الألوفيرا لتبيض بشرتكِ بشكل سريع وطبيعي

جميلة البوابة: 4 زيوت لتبييض البشرة

تمتعي ببشرة رطبة وناعمة في عيد الحب بـ 5 خدع