5 نصائح للعناية بسجاد المنزل

يمكن أن توفر سجادة جديدة العديد من الفوائد لمنزلك. فهي تضيف إلى المظهر العام لمسة عصرية. كما أنها تمنحك شعورًا بالدفء والراحة عندما يكون لديك سجادة في منزلك. ولكن مع مرور الوقت، سيتغير مظهر السجادة في النهاية. يتغير السجاد حتما بسبب العناصر التي يتحملها. في الواقع، بناءً على العناية أو عدم العناية بسجادنا، سـ يستمر بعضها لفترة أطول من البعض الآخر.

أهم نصائح العناية بالسجاد:

لا ترتدي أحذية على سجادتك

لا ترتدي حذائك على السجادة أبدًا. اترك حذائك في منطقة مركزية قبل السير على السجادة واحتفظ بهذا كسياسة داخل منزلك. يعد ارتداء الأحذية على سجادتك أحد أكثر الطرق شيوعًا التي يمكن أن تسبب الضرر، ويمكن أن تتسبب بسهولة في البلى والتلف. لا يمكن أن تكون خشنة في بعض الأحيان فحسب، بل إنها تسهل حركة جزيئات الغبار والأوساخ من مكان إلى آخر. نظرًا لأن السجادة ستلتقط هذه الجزيئات بسهولة، فإن هذا يؤدي إلى سجادة متربة ومتسخة وممزقة. لتجنب ذلك، ما عليك سوى الحفاظ على سياسة عدم ارتداء الأحذية في جميع الأوقات.

استخدم دواسات الباب لحماية سجادتك

إذا كنت تصر على ارتداء أحذية على سجادتك، فأنت بحاجة إلى حصيرة لإزالة الجزيئات منها أولاً. يمكن أن تتسبب العديد من الأشياء التي يتم حملها من أماكن أخرى في اتساخ سجادتك. يساعد وجود الحصائر على منع هذه الأشياء من الوصول إلى السجادة. السجادة الموضوعة على الباب مباشرة تزيل العناصر التي تأتي مباشرة من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الحصائر الموضوعة بشكل استراتيجي في أماكن أخرى بالمنزل على منع السوائل والجزيئات الأخرى من الانتقال إلى السجادة.

نظف سجادتك يوميًا

سجادتك حساسة للغاية وتحتاج إلى تنظيف كل يوم. يتأثر السجاد بالعديد من العناصر مما يجعله يبدو متسخًا ومتربًا بمرور الوقت. سيكون من المثالي تنظيف السجادة بالمكنسة الكهربائية كل يوم. كما أنه يساعد على رش بعض المحلول عليها للحفاظ على رائحتها منعشة ونظيفة. يمكن أن يكون الحل الخاص بك بسيطًا مثل محلول محلي الصنع مصنوع من الخل الأبيض الممزوج بالزيت العطري أو معطر سجاد معين.

لا تتجاهل بقع السجاد والبقع

إذا ظهرت بقع ، فـ قم بتنظيفها على الفور. لا تمسح البقع يجب رشها بمحلول تنظيف واستخدمي مادة نظيفة وناعمة لتنظيف المنطقة. تتسبب البقع في تغير لون سجادتك فلا داعي لتركها بدون علاج حيث ستقلل من جودة السجاد.

لا تأكل أو تشرب على سجادتك

إحدى الاستراتيجيات المهمة للعناية بالسجاد هي تجنب تناول الطعام على السجاد

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