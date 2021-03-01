5 مؤشرات لغة جسد تدل على زواج صحي

علامات الزواج الصحي والسعيد ملحوظة تمامًا. أوضح الخبراء أن أفعالك و لغة جسدك تصور كيف تتعامل مع شريكك...

ماذا يريد الرجال من النساء؟

يمكن أن تعبر التفاصيل الدقيقة للغة جسدك عن حالة زواجك ، سواء أكان زواجًا سعيدًا أم حزينًا. ومن ثم ، نقدم لك بعض التعبيرات ، أو بالأحرى ، لغات جسد معينة تشير بوضوح إلى علامات الزواج الصحي.

الاتصال بالعين

إذا حافظت أنتِ وشريكك على اتصال قوي بالعين أثناء التحدث أو مناقشة المشكلات ، فهذا يعني بالتأكيد أنكما تعطيان الأولوية للتواصل الواضح والشفاف. يوضح هذا أيضًا أنكما تستمعان حقًا لبعضكما البعض. إذا كان شريكك يتجاهلك بأي فرصة ، فسيقوم بتحويل نظره إلى شيء آخر.

اللمسات الصغيرة أو الإيماءات

تشير اللمسات أو الإيماءات الصغيرة إلى إحساس عميق بالحب بينكما. إن لمس وجه شريكك أو ذراعيه أو التربيت على ظهره يمكن أن يجعل شريكك يشعر بالحب والأمان بالتأكيد. سيؤدي ذلك إلى زيادة العلاقة الحميمة بينكما، مما يعزز مشاعر المودة والعشق والعاطفة.

عكس تصرفات وعادات بعضهم البعض

مع مرور الوقت ، يبدأ الأزواج عن غير قصد في عكس تصرفات وعادات بعضهم البعض. سوف تجد نفسك دون وعي تتبع خطى شريكك. هذا لأنك تثق في شريكك وتؤمن به بدرجة كافية ، للقيام بهذه الأشياء بنفسك أيضًا.

الاتكاء بينما تتحدث مع شريكك

إذا كان شريكك يتحدث بحماس عن شيء شغوف حقًا ، فإنك ستميل إلى الانحناء للأمام أثناء المحادثة الجذابة. هذا يعني أنك متحمس وصادق حقًا لمعرفة ما يتحدث عنه شريكك.

فتح راحة يدك

إذا فتحت راحة يدك أثناء التحدث مع شريكك ، فهذا يشير إلى أنك منفتح ومريح بما يكفي للتحدث عن مخاوفك وأفكارك. تشير راحة اليد إلى الانفتاح والصدق ، وهو أحد أهم أسس العلاقة. هذا يعني أيضًا أنك منفتح على أي انتقاد.

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