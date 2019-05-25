نصائح للمحافظة على العلاقة مع الشريك خلال المشاكل

المشاكل أو الخلافات جزء من حياة أي ثنائي. لكن ربّما يمكن التعامل مع هذه المشاكل بطريقة إيجابية من دون أن تصل إلى مستوى الغضب. في هذا الإطار، يعرض موقع "سايكولوجي توداي" 8 وسائل للتعامل معها بشكل أفضل، وهي:



1 - اعرف أن الغضب في حد ذاته ليس مدمراً، وهناك فرق كبير بين الغضب والغيظ أو الانفعال الشديد. حين يكون شخص ما غاضباً، يحتاج إلى التعبير عن مشاعره، وهذا لا يعني اللجوء إلى تحطيم الأشياء أو العلاقات.



2 - تحدث عن مشاعرك قبل أن تغضب. حين تتمكّن أنت أو شريكك من التعامل مع الموقف بطريقة آمنة، قد لا يتطور ليصبح مشكلة. في الكثير من الأحيان، أنت في حاجة فقط إلى قول الأشياء واختيار الكلمات المناسبة، حتى يعرف الشريك كيف تشعر.



3 - لا ترفع صوتك. إنه لأمر مدهش كيف يمكن حل مشاكل تتعلق بالمشاعر المجروحة أو الاختلافات المؤذية بالهمس. وينصح معالجون نفسيون الأزواج التواصل مع بعضهم بعضاً بصوت منخفض، ما يساهم في الحد من احتمال الغضب في العلاقة.



4 - لا تهدد علاقتك أو تعتبر كل جدال أو شجار تهديداً لعلاقتك. هذا النوع من الابتزاز العاطفي يضع الشريك في حالة من الذعر. في وقت قد تخبره أنك ترغب في إنهاء العلاقة، ربما يفكّر في كيفية قضاء عطلة معك. وإذا كان الشريك يرغب في الحفاظ على العائلة، فقد يكون خبر كهذا مدمراً أو ربما يصيبه بالاكتاب الشديد، وبالتالي لن يكون قادراً على اعطائك ما تحتاج إليه.



5 - لا تراكم. يحدث هذا حين تذكر الشريك بأمور أو مشاكل حدثت في الماضي لتستخدمها خلال أي جدال أو شجار. لا بد أن تتعامل مع مشكلة واحدة في آن واحد. وإذا كان لديك بالفعل مشاعر لم تحل بعد نتيجة مشاكل سابقة، تحدث عنها في وقت آخر.



6 ـ لا تتجنب غضبك. في حال أرجأت مشاعرك لبعض الوقت، قد تنفجر أو ترتكب أموراً ستندم عليها. الغضب لا يقلل من الحب، ويمكنك أن تغضب من الذين تحبهم. في الواقع، الأذى الذي قد نشعر به من الأشخاص الذين نحبهم أكبر لأننا نحبهم أكثر.



7 - فكر في طريقة لحل المشاكل من دون غضب. يمكن لكل شريك الحديث عن مشاعره لمدة خمس دقائق، ثم تفكير كل طرف على حدة بما سمع لمدة 20 دقيقة، والعودة إلى الطاولة ومناقشة كيف يمكنكما التعامل مع المشكلة بشكل أفضل. واعلم كذلك أنه ليس بالضرورة حل المشكلة فوراً.



8 - الإساءة غير مسموح بها أبداً. وتشمل الإساءة اللفظية، أو أي نوع من أنواع العنف بما في ذلك إغلاق الأبواب، أو كسر الألواح، أو الضرب. في حال تطور الأمر إلى هذه الدرجة، فهذا يعني أنه عليك مغادرة المنزل.

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