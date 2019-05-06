نصائح للمحافظة على شباب البشرة بشكل دائم

إن حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة ممكن ومُتاح للجميع في حال التقيّد ببعض الوصايا الضروريّة للوقاية من ظهور التجاعيد التعبيريّة، الخطوط الرفيعة، والجيوب في وقت سابق لأوانها، حسب ما جاء فى موقع "العربية".

1- أضيفي لمسة إشراق إلى نظرتكِ

إن البقع البنيّة التي تظهر عادةً في محيط العينين تسلّط الضوء على التجاعيد التي تطال أيضاً في هذه المنطقة. تظهر هذه البقع عادةً نتيجة الحمل، حبّ الشباب، والتعرّض المباشر للشمس دون حماية أما التخلّص منها فيتمّ بواسطة الكريمات المبيّضة والمواظبة على استعمال مستحضرات حماية من الشمس على هذه المنطقة الحسّاسة من الوجه.

2- عزّزي ترطيب بشرتكِ

إن العلاقة بين الترطيب والحماية من الشيخوخة المبكرة للبشرة مهمة جداً. ويشكّل الترطيب أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها علم التجميل الهادف للحفاظ على شباب البشرة. ولذلك من الضروري تبنّي عادة الترطيب المكثّف واليومي للبشرة بهدف مساعدتها على أن تقوم بوظيفتها الحامية والمقاومة للاعتداءات الخارجيّة.

3- ادعمي التجدد الليلي للبشرة

خلال الليل تصبح بشرتنا أكثر استعدادا للاستفادة من مستحضرات العناية التجميليّة التي نطبّقها عليها. ولذلك يُنصح باستعمال كريم ليلي مقاوم لعلامات الشيخوخة المبكرة يتمتع أيضاً بمفعول مجدّد للبشرة.

4- لا تهملي استعمال الأمصال المغذّية

تبنّي عادة استعمال المصل المغذي في روتينكِ التجميلي اليومي، فهو يغذّي البشرة بالعمق ويُعزّز مفعول كريمات الترطيب اليوميّة وكريمات التغذية الليلية التي تستعملينها.

5- احرصي على تأمين العناية الخاصة عندما تحتاجها بشرتكِ

تشير الدراسات إلى أن 64 بالمئة من النساء يعانين من تحسّس البشرة في مرحلة من مراحل حياتهن. ويُترجم هذا التحسس عبر ظهور احمرار، شعور بالوخز، حكّة، أو جفاف مفرط يطال الجلد. يُنصح في هذه المرحلة باختيار مستحضرات عناية خاصة بالبشرة الحسّاسة تكون مزوّدة بعوامل معززة لشبابها.

6- قوّي بنية بشرتكِ

تفقد بشرتنا من الكولاجين المقوّي لبنيتها مع مرور الوقت، ولذلك فهي تحتاج إلى مساعدة في هذا المجال عبر استعمال أمصال تؤمّن لها حاجتها من الكولاجين الضرورية للحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

7- اعملي على تنشيط آليّة تجدد البشرة

تُصبح البشرة أكثر رقة مع مرور الأيام، وهي تحتاج في هذه الحالة إلى تنشيط آليّة تجددها لكي تتمكن من الحفاظ على شبابها. ولتقويتها في هذا المجال يمكن الاستعانة بالأمصال والكريمات المجددة بالإضافة إلى الاستعانة بالعلاجات التجميليّة المتوفرة في معاهد التجميل والمخصّصة لتنشيط آليّة تجدد البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

8- خفّفي من ظهور التجاعيد

يساهم التقاط البشرة للضوء في التخفيف من ظهور التجاعيد عليها. إلا أن الجلد يفقد هذه القدرة مع مرور الأيام ويصبح بحاجة إلى أنواع مستحضرات العناية المعزّزة لإشراق البشرة بالإضافة إلى مستحضرات الماكياج العاكسة للضوء والتي تأخذ شكل بودرة، أو هايلايتر، أو ظلال تُطبّق على الوجنتين والجفنين.

9- اهتمّي بكثافة بشرتكِ

تفقد بشرتنا من كثافتها مع مرور الأيام مما يجعلها عرضة للترهل، ولذلك فهي تحتاج إلى مستحضرات عناية تكون غنيّة بمكوّنات تعزّز إنتاج الدهون في الجلد مما يساعد على مقاومة الترهل. وتتوفر في المعاهد التجميلية علاجات خاصة بحماية البشرة من الترهل يمكن اعتمادها في هذا المجال.

10- اعتمدي نظاماً تجميلياً غنياً بالبروتينات

تلعب البروتينات دوراً أساسياً في الحفاظ على شباب البشرة وأبرزها الكولاجين، والإلستين، والبروتينات المائية...احرصي على تواجد هذه البروتينات في مستحضرات العناية بالبشرة التي تستعملينها. اختاري كريماً مضاداً للتجاعيد يعمل على تعزيز إنتاج بروتينات الشباب في البشرة. وهو في هذه الحالة يساهم في ترميم خلايا الجلد وتأخير ظهور عوامل الشيخوخة عليها.

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