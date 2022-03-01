نصائح للمرأة السعودية عند قيادة السيارة

حلم لطالما طال انتظاره، لن تتوقع يوماً أن المرأة السعودية تعطى الاستحقاق والتمكين في قيادة السيارة، وعلى الرغم من ذلك جاء قرار السماح لها بالقيادة كبداية لمرحلة جديدة في حياتهم الاجتماعية.

ايجابيات قيادة المرأة السعودية السيارة

لا تتعرض للتحرش عند خروجها بالسيارة سواء إن ذهبت للمول أو للعمل في الصباح الباكر أو الخروجات مع الأصدقاء.

توصيل الأطفال إلى المدارس بدل من المواصلات حتى تشعر بالراحة عند توصيلهم بنفسها.

شراء احتياجاتها الخاصة دون الطلب من أحد سواء زوجها أو أخيها أو الشوفير.

لا تقلق عندما تكون مدعوة عند أصدقائها.

تلبية احتياجاتها وحدها دون الحاجة إلى مساعدة من الآخرين.

تساعد زوجها أو والدها عندما يمروضون أو يسافرون لشراء احتياجات المنزل أو الدواء لهم.

سلبيات قيادة المرأة السعودية السيارة

زيادة حجم النفقات الأسرية

تقليص الطلب على السيارات

زيادة أسعار السيارات

البطالة للرجال في السعودية

أهمية قيادة المرأة للسيارة

أهمية قيادة المرأة للسيارة أنها تستطيع إيصال أطفالها إلى المدرسة، حتى لا تحتاج إلى سيارات الأجرة التى أغلب سائقيها لا يلتزمون بالقواعد المرورية وقواعد السلامة والأمان، وتوفير الكثير من الأموال التى يتم دفعها كمرتب للسائق الخاص بالعائلة أو في أجرة التاكسي.

شروط قيادة المرأة للسيارة في السعودية

أن يبلغ عمر المرأة 18 سنة للحصول على رخصة قيادة خاصة واتمام سن الـ 20 لرخصة القيادة العامة.

يجب تسديد كل الغرامات المرورية المترتبة عن مخالفات سابقة

الالتزام بدفع كل الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة

التمتع بصحة جيدة وعدم المعاناة من أمراض وعاهات تمنع من قيادة السيارة

وطبعاً يجب النجاح في اختبار القيادة

الخلو من أي مخالفات، وسوابق قانونية أو جرائم

يجب اجتياز الفحص النظري

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