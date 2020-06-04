نصائح للموازنة بين صحتك والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة

تأتي امتحانات الثانوية العامة هذا العام في ظل جائحة كورونا، وتزايد أعداد الإصابة، لذا إليكم نصائح للموازنة بين صحتكم والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات والالتحاق بالكليات المرغوبة.

تقول الدكتور مفيدة حسين الشلقاني، استشاري التغذية العلاجية، إنه يتعين على الآباء والأمهات السماح لأبنائهم بالذهاب للامتحانات ما لم ترتفع درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية، مع ضرورة أن يرتدي الطالب الكمامة الطبية أو ماسك N95 عند ذهابه للجنة الامتحان وإحضار زجاجة مياه .

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: يتعين على طلاب الثانوية العامة التمرن على ارتداء الكمامة بالمنزل أثناء المذاكرة للتعود على ارتدائها، كما يتوجب على الطلاب الجري لمدة نصف ساعة يوميا سواء داخل المنزل أو الحي الذي يعيش به أو ممارسة رياضة نط الحبل لأن الجري يحسن الذاكرة والذكاء، كما يتعين أيضا على الطلاب تقليل ساعات الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب تشتت الذاكرة والتركيز في المذاكرة والحصول على قسط كاف من النوم.

وأكدت أنه يتعين على الطلاب البدء بالمذاكرة من بعد صلاة الفجر مع ضرورة تناول فنجان قهوة أو شاي وتجنب مشروبات الطاقة لأنها تشكل خطر على الصحة، وتناول إفطار صحي يحتوي على البيض أو الجبن أو الفول أو طبق شوفان أو مكسرات أو فول سوداني ني والحصول على قيلولة قصيرة عقب صلاة الظهر أو العصر لأن القيلولة تساعد في تنشيط الذاكرة وتزيد من فرصة تحصيل المعلومات.

وأشارت إلى ضرورة تناول الأطعمة المحتوية على الأوميجا 3 والدهون الصحية كزيت الزيتون والمكسرات النيئة والسردين أو السلمون، بجانب ضرورة تناول الخضروات والفواكه الطازجة وتناول الشوكولاتة الغامقة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ويساعد في تعديل المزاج وتناول الأفوكادو لاحتوائها على الدهون الصحية المفيدة للمخ وتناول مشروب التمر بالعسل والجوز الهند.

وقدمت الدكتورة رانيا ناصر، أخصائي الصحة النفسية، مجموعة من النصائح للحد من القلق والتوتر الناتج عن الامتحانات في ظل الفيروس المستجد عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، وهي.

1- توفير جو هادي في المنزل للطلاب بعيدا عن الضوضاء نظيف وذو تهوية جيدة.

2- عدم التحدث عن مستجدات الفيروس وإبداء القلق أمام الطلاب.

3- تدريب الطلاب على كيفية الفصل بين التوتر والمعلومات.

4- يمكن للطالب الحصول على فترة للراحة بين المواد كالدخول المطبخ لإعداد وجبة سريعة أو عصير.

5- تجنب المبالغة في التعقيم والتوتر.

6- يتعين على الطالب المذاكرة بالمنزل واتباع الإرشادات الوقائية في حالة احتياجه للخروج من المنزل.

7- الاهتمام بالتغذية السليمة والفيتامينات الأوميجا 3 والزنك وفيتامين سي.