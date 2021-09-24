ضرس العقل هو آخر مجموعة من الأضراس الموجودة في مؤخرة الفم، عادة ما يظهر بشكل كامل من خلال اللثة بين سن 18 إلى 24 عامًا.



ويعتبر خلع ضرس العقل أكثر جراحات الأسنان شيوعًا، وغالبًا ما يوصي الأطباء بإزالته إذا كان يسبب مشاكل في الأسنان، وعادة ما يتسبب الاستئصال الجراحي لضرس العقل في تورم الفك والألم الذي قد يجعل النوم أمرًا صعبًا، لذلك سنتحدث من خلال هذه المقالة عن بعض النصائح التي يمكن من خلالها تقليل الألم والحصول على نوم جيد ليلًا.

نصائح للنوم بعد خلع ضرس العقل

يعاني بعض الأشخاص من الألم أكثر من غيرهم بعد خلع ضرس العقل، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل الألم أثناء محاولة النوم ليلًا:

خذ أي مسكنات للألم بحسب ما يصفه لك الطبيب

خذ أيبوبروفين طالما أنك لا تعاني من أي حالات طبية قد تتعارض مع ذلك

اخلق بيئة نوم مريحة، حيث أن الحفاظ على غرفتك مظلمة وبدرجة حرارة معتدلة قد تساعد على النوم

جرب رفع رأسك باستخدام وسادة إضافية ليلًا للمساعدة على تقليل التورم وتعزيز التجلط

نم على جانبك لأن ذلك يتيح إبقاء رأسك مسندًا على الوسادة وقد يكون أقل ألمًا مقارنة بالنوم على الظهر

ضع الثلج لأنه يساعد في تقليل التورم بعد خلع ضرس العقل

اتبع تعليمات الطبيب الأخرى، لأن اتباع أي نصيحة يقدمها لك من المؤكد أنها ستخفف أي أعراض

أشياء يجب تجنبها بعد خلع ضرس العقل

عند التعافي من ضرس العقل، من المهم الحرص على عدم إزاحة الجلطات الدموية المتكونة في الجرح، خاصة في أول 24 ساعة، حيث يمكن أن يتسبب خلع الجلطة الدموية في حدوث حالة تسمى السنخ الجاف، وهي أكثر المضاعفات شيوعًا لجراحة ضرس العقل.

ولتقليل خطر حدوث مضاعفات، من الجيد تجنب العادات التالية:

النوم بشكل مسطح على الظهر، حيث يوصى بعدم فعل ذلك لتعزيز التعافي من الإصابة، كما يفضل استخدام وسادة أو اثنتين لرفع ودعم الرأس عند النوم

عدم استخدام الفرشاة حول الجرح، حيث أنها فكرة جيدة أن تتجنب تنظيف مكان الجراحة لمدة 24 ساعة على الأقل لتجنب إزاحة تجلط الدم في منطقة الضرس المخلوع

تجنب السهر، حيث من المهم الحصول على قسط كبير من الراحة لمنح الجسم الوقت الذي يحتاجه للاستشفاء

تجنب الكحول والتدخين، حيث يمكن أن يتداخل كلًا من الكحول والتبغ مع قدرة الجسم على شفاء نفسه

عادات صحية يجب اتباعها في اليومين الأولين بعد خلع ضرس العقل

قد يستغرق التعافي الكامل من خلع ضرس العقل أسابيع، ولكن العناية الجيدة بالجروح يمكن أن تساعد في تقليل وقت الشفاء، ومن بعض العادات الصحية التي قد تساعد على ذلك:

تناول أي دواء حسب إرشادات الطبيب

تقييم علامات العدوى أو المضاعفات الأخرى

وضع الثلج على الوجه

بعد الـ24 ساعة الأولى، غسل الفم برفق بغسول فم مطهر للمساعدة في قتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى العدوى

التمسك بالأطعمة اللينة على الفطور مثل البيض والعصائر والتي من غير المحتمل أن تسبب تهيج الجرح

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