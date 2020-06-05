نصائح لمواجهة اكتئاب الحجر الصحي بالشوكلاتة الداكنة

تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر الصحي قد يحمينا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لكنه قد يتسبب بالإصابة بأمراض أخرى معظمها نفسية، فالمكوث في المنزل والعزلة لفترة طويلة أحد أسباب الإصابة بالاكتئاب، لذا أنتِ بحاجة إلى مواجهة اكتئاب الحجر الصحي، وإحدى طرق مواجهة الاكتئاب دون التأثير على صحتك العامة هو تناول الشوكولاتة الداكنة.

فقد أشار تقرير طبي ألماني إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يعود بفوائد صحية جسدية ونفسية كبيرة تعين على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث إن تناول الشوكولاتة الداكنة يعزز صحة القلب، كما يعزز الشعور بالسعادة.

والتفسير العلمي هو احتواء الشوكولاتة الداكنة على نسبة كاكاو تتراوح بين 70 إلى 80%، وبما أن الكاكاو يحتوي على مركبات "الفلافونويد" التي تحافظ على مرونة الأوعية الدموية وتساعد على خفض ضغط الدم قليلاً، فإن تناول الشوكولا الداكنة يعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة الأنواع التي تحتوي على مكسرات، حيث تحمل الدهون الصحية الموجودة في المكسرات فوائد صحية إضافية.

علاوة على ما سبق، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة يحفز إفراز هرمون السيروتونين، وهو ما يطلق عليه هرمون السعادة، وبالتالي يساعد تناولها على مواجهة الاكتئاب واعتلال المزاج المرتبط بالعزلة لفترة طويلة.

وطمأن التقرير إلى عدم تعارض تناول الشوكولاتة الداكنة مع الحمية الغذائية، حيث تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والدهون، لذلك فهي تناسب النظام الغذائي الصحي، مع مراعاة تناولها بكمّيات معتدلة.

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