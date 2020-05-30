إتيكيت وضع حقيبة اليد في السيارة!

الأرضية
المساحة الشاغرة أمام المقعد المجاور لقائد السيارة، حيث تقوم بعض السيدات بوضع حقائبهن في هذه المساحة خوفاً من وضعها على المقعد الأملمي وسقوطها وخروج المحتويات منها، ربما تكون فكرة جيدة، لكن يجب أن تعلمي سيدتي أن هناك إمكانية لإتساخ الحقيبة في هذا المكان، تحديداً بسبب آثار الأتربة التي تخلفها أحذية ركاب السيارة.
الكونسول الوسطي
في غالبية طرازات السيارات ستجد منطقة شاغرة صغيرة في منطقة الكونسول الوسطي، سيكون جيداً لوضع الحقيبة، خاصة إذا كانت صغيرة الحجم، وستكون الحقيبة في هذا المكان قريبة من اليد للاستخدام بسهولة، ولكن إذا كنتمن هواة الحقائب الكبيرة سنبحث عن مكان آخر.
مقعد الراكب الأمامي
وفقاً لغالبية قائدي السيارات من النساء، المنطقة الأفضل لوضع حقيبتك نظراً، فهي تمتاز بسهولة الوصول لحقيبة اليد حتى أثناء القيادة، ولكن حتى في المنطقة الأفضل ستواجه السيدات بعض العقبات.
حينما تقومين بالضغط على المكابح او الأنعطاف بشكل ملحوظ، ستبدأ الحقيبة في الإنزلاق تدريجياً حتى تقع على الأرض بشكل محبط في النهاية، ولكن هناك طريقة لتفادي ذلك.
يمكن استخدام حزام الأمان لتثبيت الحقيبة على المقعد كي لا تتأثر بحركة الارتداد القوية أو الحركة العكسية في المنعطفات، وستظل في نفس المكان بعيداً عن حالات السقوط وخروج الأغراض منها بشكل مبعثر ومزعج للسيدات.
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