إتيكيت وضع حقيبة اليد في السيارة!

حقيبة يد من أهم الأدوات التي تستخدمها السيدات أثناء التواجد خارج المنزل، ولما لا وهي تحمل كل الأدوات الأخرى التي تحتاجها المرأة.

وهنا عزيزتي القارئة وخلال السطور القليلة القادمة، سنتعرف على الأماكن الأفضل في سيارتك، التي يمكن وضع حقيبة اليد فيه، ولكن قبل أن نبدأ، لكل بقعة قادمة نصائح مميزات وعيوب، سنستعرض جميعها.