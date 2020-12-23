نصائح لوضع اكسسوارات الخشب لإطلالات فخمة للمنزل

في الآتي، أبرز الأفكار لاختيار اكسسوارت الخشب لغرف المنزل.

ستائر خشب

• يمكن اعتماد الستائر الخشب، في كلّ الغرف، وهي تتوافر بمقاسات عدة، ومصنوعة من أنواع عدة من الخشب، ما يعني أنها تناسب أي طراز في الديكور، سواء كان عصريًّا أو كلاسيكيًّا أو ريفيًّا.

• من الرائج استخدام الستائر الخشب راهنًا، لتغطية الواجهات الضخمة، وهي عبارة عن شرائح تُفتح وتُغلق، ويمكن أن تدخل المرايا في تصاميمها. ويحلو اختيار صندوق (بوكس) خشب كبير الحجم، ويتضمن في الوسط لوحات من الفسيفساء.

• حضور الستائر الخشب، يعني أنها بحاجة إلى الضوء، بصورة دائمة. وهي تمنح الخصوصية لقاطني المنزل، وسهلة التنظيف.



رفوف خشب

• عند اختيار الشكل الهندسي المرغوب، يسهل تطبيق فكرة توزيع الرفوف. مثلًا: في حال الرغبة في الشكل الدائري، ترسم دائرة كبيرة وسط الجدار، وفي داخلها تثبت ثلاثة رفوف، فرفّان خارج الدائرة يؤطران في دائرتين. وثمة فكرة تقضي بتصميم دوائر متشابكة ببعضها البعض على هيئة خلية النحل، مع تقسيمها في الوسط بوساطة الرفوف.

• في حال الرغبة في الشكل المستطيل (أو المربّع)، يمكن جعل الرفوف متداخلة ببعضها البعض، بطريقة أفقية وعمودية.

• يمكن تغليف الجدار بالخشب، مع تثبيت ثلاثة رفوف في الوسط، وإلى الجوانب يبدو كل رف معلق بصندوق مربع إلى يمينه ويساره.

• يمكن تحقيق على الجوانب الخشب شكل المربعات، وفي الوسط المكسو بالحجر تبدو الرفوف، مما يحقق شكل "بوكسات" يمكن ربطها ببعضها البعض بعوارض خشب تحمل أي نوع من الاكسسوارات.

طاولات خشب

• تتوافر الطاولات الخشب الجانبيّة، بألوان وتصاميم وأحجام عدة، بحسب مساحة الغرفة، وهي تختلف عن طاولات السفرة التي تأتي بأحجام وارتفاعات محددة.

• إذا كانت مساحة الغرفة فسيحة، وهي مؤثثة بقطع أثاث صخمة، يمكن اختيار طاولة الوسط ضخمة وعلى هيئة صندوق (بوكس) خشب يرتفع على 4 قواعد معدّة من الـ"كروم"، ومزوّدة بسطح من الزجاج، وذلك لحماية الخشب من الخدوش.

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