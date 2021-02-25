نصائح لوضع المكياج على الوجه بشكل آمن ومبدع!

أضافت "باسم" أن الكثير من الناس يسعي للحصول على البشرة الجميلة، المشرقة، والصحية، والتي يتم الحصول عليها من خلال اتباع بعض من الخطوات اليومية لتحقيق الشكل المطلوب لبشرة الوجه، منها تنظيف بشرة الوجه جيداً ، مشيرة الى أن هنالك العديد من الوصفات الطبيعية المتوفرة في كل منزل والتي تساعد على ترطيب بشرة الوجه وتغذيته وتعتبر هذه الوصفات فعالة في الحصول على النتائج المرجوة .

وتابعت :" الإفراط في غسل وتنظيف البشرة يؤدي إلى جعل البشرة جافة، فيجب المحافظة على نظافة البشرة باعتدال وذلك من خلال غسلها مرة واحدة يومياً، بالماء الفاتر في الصباح، وغسلها بمنظف مناسب ولطيف في الليل وذلك لإزالة الأوساخ والمكياج عن البشرة" مشيرة الى أن إزالة المكياج عن البشرة حيث يجب عدم إبقاء المكياج على بشرة الوجه عند النوم، وذلك لأنّ تركه على البشرة يسد المسام، ويتسبب بظهور مشاكل للبشرة كحب الشباب، لذلك يجب غسلها بمنظف مناسب ولطيف أو بمزيل للمكياج.

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