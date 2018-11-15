7 فوائد عظيمة للزيتون الأسود

الزيتون الأسود مصدر عظيم من فيتامين إي

يُقدم الزيتون غالبا على موائدنا كطبق مقبلات صغير، وقد تتناول منه حبة أو حبتان وقد لا تتناول منه شيئ. ولكن ما لا تعرفه هو أن حبات الزيتون المهملة هذه ثمينة جداً لصحتك. فالزيتون مضاد طبيعي للتأكسد، فعال في تخفيف الالم وواقي من الإصابة بالأمراض القلبية والعظمية. تعال لنتعرف على الفوائد العظيمة لثمار الزيتون وتأثيرها على صحتنا.

الزيتون يزيد المنافع القلبية الوعائية

عندما تؤكسد الجزيئات الحرة الكولوستيرول، تصاب الأوعية الدموية بالتلف وتتراكم الدهون أكثر في الشرايين، مما يؤدي إلى إصابة محتملة بالنوبة القلبية. بينما تمنع مانعات التأكسد المغذية في الزيتون الأسود أكسدة الكولوستيرول، الامر الذي يساعد على منع الاصابة بأمراض القلب. يحتوي الزيتون على دهون احادية غير مشبعة monounsaturated صحية، تساهم في خفض خطر تصلب الشرايين ويزيد الكولوستيرول جيدا.

الزيتون يمنع السرطان

الزيتون الأسود مصدر عظيم من فيتامين إي، الذي يملك قدرة رائعة على تحييد الجزيئات الحرة في دهن الجسم. خصوصا عندما يعمل مع الدهون الاحادية غير المتشبعة monounsaturated المستقرة الموجودة في الزيتون، ويمكن لفيتامين إي أن يجعل الخلايا أكثر أمانا. عندما تصبح عمليات حيوية مثل إنتاج الطاقة mitochondrial غير محمية بشكل جيد، تنتج الجزيئات الحرة التي تسبب الأكسدة، الامر الذي يسبب الضرر للخلية، ويمنعها من إنتاج الطاقة الكافية لحاجاتها. وإذا تضرر الحمض النووي للخلية، فقد يتغير ويصبح سرطانيا. هذا وكشفت الدراسات بأن الحمية التي تحتوي على زيت الزيتون تؤدي إلى خفض خطر الاصابة بسرطان القولون، تقريبا بنفس مستوى الحمية الغنية بزيت السمك.

الزيتون لصحة الشعر والجلد

الزيتون الأسود غني بالاحماض ومانعات التأكسد الدهنية التي تغذي، ترطب وتحمي. ومن أهمها فيتامين إي سواء الموضعي أو عبر الفم، فيتامين إي يساعد في حماية الجلد من الإشعاع فوق البنفسجي، ويحمي من سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة. ويمكن أن تحصلي على بشرة نضرة وصحية عن طريق غسل وجهك بالماء الدافئ، ثم وضع بضعة قطرات من زيت الزيتون على البقع الضعيفة، وتركه ليقوم بسحره لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. في الحقيقة، يمكنك استعمال زيت الزيتون على الشعر قبل الاستحمام، بعد خلطه بمح البيض للحصول على شعر صحي ولامع.

الزيتون للأنسجة والعظام

يمكن أن تساعد القدرات المضادة للالتهاب في الدهون احادية اللاتشبع، وفيتامين إي والبوليفينولات الموجودة في الزيتون الأسود على تخفيف خشونة سعال الربو، علاج إلتهاب المفاصل الضموري، وإلتهاب المفاصل الروماتزمي. أغلب الأشخاص الذين يعانون من أحد هذه الأمراض الثلاثة يعانون من مستويات عالية من الجزيئات الحرة. بينما يحتوي زيت الزيتون على مادة كيمياوية تعرف باسم oleocanthal، التي تعمل كمضاد للآلام. هذا ووجد بحث جديد أن مادة oleocanthal تمنع الالتهابات بنفس طريقة الادوية الشائعة مثل Ibuprofen.

الزيتون لصحة المنطقة الهضمية

الإستهلاك المتكرر لكل من فيتامين إي والدهون احادية اللاتشبع الموجودة في الزيتون الأسود ترتبط بنسب أوطأ من الاصابة بسرطان القولون. هذه المواد المغذية تساعد على منع سرطان القولون عن طريق تحييد الجزيئات الحرة. كما يعمل زيت الزيتون على علاج القرح والإلتهابات المعوية. وينشط زيت الزيتون إفراز مادة الصفراء والهورمونات البنكرياسية طبيعيا أكثر بكثير من الأدوية الموصوفة، وبذلك يخفض من تشكل حصى المرارة. يحتوي كوب واحد من الزيتون الأسود أيضا على 17 % من الكمية اليومية الموصى بها من الالياف، التي تروج لصحة المنطقة الهضمية عن طريق المساعدة في معالجة الغذاء خلال النظام الهضمي بسرعة صحية. مما يساعد في منع تكون الكائنات المجهرية التي تسبب المغص والانتفاخ والامراض الهضمية الاخرى.

الزيتون مصدر جيد للحديد

الزيتون الأسود عالي جدا في الحديد. وتعتمد قدرة خلايا الدم الحمراء على حمل الأوكسجين في كافة أنحاء الجسم على الحديد الموجود في الدم. إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فهذا يعني بأن الأنسجة لا تحصل على ما يكفي من الأوكسجين، ومن أعراه الشعور السريع بالبرد أو الضعف العام. كما يلعب الحديد دورا حيويا أيضا في إنتاج الطاقة. ويساعد على إنتاج مادة carnitine أيضا حوامض أمينية غير أساسية هامة في معالجة الدهون. بالاضافة الى وظيفتها في جهاز المناعة.

الزيتون لصحة العيون

كوب واحد من الزيتون الأسود يحتوي على عشر بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أي الذي، عندما يتحول إلى الشكل الشبكي، يصبح حاسما للعيون الصحية. ويمكن للعيون التمييز بشكل أفضل بين الضوء والظلام، وبذلك يحسن الرؤية الليلية. علاوة على ذلك، يعتقد بأن فيتامين أي فعال ضد الاصابة بماء العين، تراجع القدرة البصرية، الماء الزرقاء، والأمراض بصرية الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.