فاكهة الجوافة... فوائد رائعة للجسم والبشرة والشعر الجاف

الجوافة بمثابة علاج لتورمات المفاصل والتهابها

فاكهة الجوافة هي جنس من النباتات التي تتبع إلى الفَصيلة الآسية، كما يحتوي هذا الجنس على ما يُقارب 140 نوع أو أكثر من ذلك، تنتشر في الكثير من المناطق كالمناطق الإستوائية، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، فلسطين وغيرها من البلدان الإستوائية، تُعتبر ثمرة الجوافة وورق الجوافة أيضاً من أكثر الثمار التي تحتوي على الفوائد، وخاصة أوراقها والتي يتم استخدامها في عدة علاجات.

القيمة الصحية لثمرة الجوافة:

الثمار: تُعتبر ثمرة الجوافة من أغنى الثمار فهي تحتوي على مادة الليكوبين، والتي تتواجد في الجوافة ذات اللب الأحمر، والتي تعمل على الحماية من الإصابة بالسرطان وعدة أمراض أخرى.

الأوراق: لأوراق الجوافة بعد غليها بالماء الساخن عدة استخدامات فيُمكن أن تُستخدم في علاج بعض الأمراض مثل: الكحة أو السُعال، الإسهال، النزلات الشعبية، آلام البرد، بعض آلام المعدة، الأمعاء، الأسنان والجروح، ومدر للبول ومفتت للحصى، وكما يتم استخدام أوارق الجوافة في صناعة دباغة الجلود وصباغة المنسوجات وبعض الصناعات الأخرى.

البذور: يتم استخدام زيت بذور الجوافة كصلصة للسلطة في الخارج، وتدخل بذور الجوافة في صناعة: الجبن والكاتشب وروح الجوافة وبعض الصناعات الأخرى التي يتم استخدامها تجارياً.

للجوافة العديد من الفوائد لعلاج الكثير من الأمراض ومنها:

- تعمل على الوقاية من نزلات البرد، ويعمل على الوقاية من أعراض البرد بشكل خاص لدى الأطفال.

- تعمل على الوقاية من السُعال ويعمل أيضاً على علاجه والتخفيف من حدته.

- تعمل على علاج مرض الإسقربوط ويقي منه، والإسقربوط هُو مرض يُصيب بشكلٍ خاص الأطفال؛ بسبب نقص فيتامين سي لديهم، ويُعتبر مرض نادر.

- تعمل على مُعالجة الجروح والحد من آلام الأسنان.

- تعمل على وقاية الجسم من خطر السرطان.

- تعمل على وقاية الجسم من خطر الأمراض القلبية.

- تُعتبر من أكثر الفاكهة المُفيدة لعلاج حالات الإسهال.

- تُعتبر مُفيدة لتقوية البالغين والمرأة الحامل، فهي تُعتبر كمُكمِل غذائي، وينصح بها الأطباء.

- تُعتبر نسبة السُكريات الموجودة بداخلها مُنخفضة إلى حدٍ ما، وهذا الأمر يجعلها مُلائمة بشكل أكبر لمرضى السُكري عن باقي أنواع الفاكهة.

- تُعتبر من أكثر الفواكه التي تعمل على ترطيب وتفتيح وتنقية البشرة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، وخاصة A،B،C ونسبة كبيرة من الماء التي تُساهم في الوقاية من المشاكل في الجلد.

- تعمل على التخلص من الوزن الزائد، فتُعتبر الجوافة من الثمار التي تحتوي على سعرات حرارية بشكلٍ قليل، لذلك فهي تُعتبر الفاكهة المثالية للتخسيس ويتم ذلك دون المساس بالفيتامينات الموجودة داخل الجسم.

- تُعتبر الجوافة من أكثر الفاكهة التي تُساعد في التخلص من الكولسترول الضار بالجسم LDL، وزيادة نسبة الكولسترول المُفيد للجسمHDL.

- تُعتبر الجوافة من أكثر الفاكهة التي تَعمل على الحفاظ على ضغط الدم من الارتفاع، وتعمل على تنظيم الضغط بالدم.

- يُنصح بعدم تناول الجوافة الخضراء والتي لم تنضج بشكل كافٍ بعد، فقد تحتوي قشرتها على السموم والتي تضر بالجسم.

فوائد أوراق الجوافة:

تُعتبر شجرة الجوافة من أكثر الأشجار المُفيدة، لا سيما في أن الفائدة تكمن أيضاً في أوراق هذه الشجرة، ويُعتبر مغلي ورق الجوافة من أكثر الوصفات الطبية الطبيعية المُفيدة لعلاج عدة أمراض والتي تتلخص في الآتي:

- يُساعد في إعطاء العين البياض الأكثر، ويعمل على تقوية النظر وبشكلٍ خاص ليلاً.

- يُساعد مغلي أوراق الجوافة في علاج حبوب الشباب، الكلف، القشف، وغيرها من المشاكل التي تظهر على البشرة، ويتم ذلك عن طريق مسح الوجه بهذا المغلي لعدة مرات مُتكررة وشاهد بعد ذلك النتائج.

- يُساعد مغلي أوراق الجوافة أيضاً في تبييض الأسنان، فهو يُعتبر كعلاج لتسوس الأسنان وتبييضها.

- يُساعد مغلي أوراق الجوافة أيضاً في علاج المعدة وتقوية غشاءها، ويعمل على تقوية الأنزيمات لتعمل على التصدي لأي ميكروب بالمعدة.

- يُعتبر مغلي أوراق الجوافة مُدر للبول، ويعمل على تنقية البول من كُل الشوائب.

- يُعتبر بمثابة عُشب لعلاج الكثير من المشاكل المرضية بالمعدة، ويعمل بالقضاء عليها بشكل مُباشر، كأوجاع المعدة والقرحة وبعض الالتهابات الحادة.

- يعمل مغلي أوراق الجوافة على طرد الكولسترول الضار بالجسمLDL، وتنظيم الكولسترول الحميدHDL.

- يُعتبر مغلي أوراق الجوافة بمثابة علاج لاضطرابات والتهابات الكلى.

- يُعتبر كمُهدئ للأعصاب وخاصة لمن يُعاني من الصرع وتشنجات الأطفال.

- يُعتبر مغلي أوراق الجوافة والعروق الصغيرة بمثابة طارد للمشيمة المُتأخرة في رحم الأم بعد الولادة.

- تم استخدام مغلي أوراق الجوافة قديماً لتقليل حدة القيء والاسهال وخاصة لمن يُعاني من مرض الكوليرا.

- يُعتبر مغلي أوراق الجوافة بمثابة علاج لحالات السُعال، نزلات البرد، الرشح، وحساسية الصدر.

- يُعتبر مغلي أوراق الجوافة بمثابة علاج لالتهابات وقروح الفم فيُمكنك المضمضة به للتخلص من هذه القروح.

- يُعتبر أيضاً بمثابة مُطهر للمعدة، فهو يقضي على ديدان المعدة والأمعاء بشكل كبير.

- يُعتبر بمثابة علاج لتورمات المفاصل والتهابها، ويعمل على تخفيف آلام الأسنان.

- يُعتبر خافض للسُكري، مُضاد لحالات الاسهال، يعمل على تهدئة عمليات الدماغ.

- تحتوي أوراق الجوافة على الفينولات المُضادة للأكسدة والتي تُعتبر بمثابة مُحارب جيد ضد السرطان.

فائدة أوراق الجوافة للكحة:

تفيد أوراق الجوافة في التخلص من السعال والبلغم المرافق له، وذلك من خلال غسل مجموعة من أوراق الجوافة جيداً ثم نقعها في إناء من الماء الدافئ لساعتين أو ثلاث تقريباً، ثم شرب منقوع الأوراق من كوب واحد إلى ثلاثة أكواب يومياً وخصوصاً قبل النوم بقليل، دون إضافة أي شي آخر إلى المنقوع، فهي طريقة مجرّبة وفعّالة في علاج السعال خلال فترة قصيرة.

فوائد أوراق الجوافة للشعر الجاف:



في كثير من الأحيان، تساقط الشعر يكون نتيجة مباشرة لمشاكل في فروة الرأس غير الصحية. وهنا تعمل أوراق الجوافة كمسكن، ومضاد للالتهابات والميكروبات ، كما تحتوي الأوراق على مضادات للأكسدة وهو ماجعلها عنصراً هاماً للحفاظ على فروة الرأس ، إلى جانب استخدام أوراق الجوافة الغنية بالفيتامينات مثل بي وسي للقضاء على قشرة الرأس والمساعدة على نمو الشعر بفضل العناصر التي تحتويها.

ومن خلال التالي سوف تتعرفين على طريقة استخدام أوراق الجوافة :

1- حفنة من أوراق الجوافة.

2- لتر من ماء

3- وعاء لغلي المكونات.

طريقة تحضير غسول أوراق الجوافة :

1- صبي الماء في وعاء وضعيه على النار حتى يغلي على النار.

2- أضيفي أوراق الجوافة إلى الماء واتركيها تغلي لمدة 20 دقيقة.

3- ارفعي الوعاء عن النار واتركيها حتى تبرد.

4- ضعي الأوراق المغلية في المصفاة لتحصلي على الغسول السائل.

طريقة استخدام أوراق الجوافة المغلية:

1- قومي بغسل شعرك بالشامبو ومن ثم الماء.

2- اتركي شعرك حتى يصبح شبه جاف ، ثم طبقي السائل الناتج عن أوراق الجوافة المغلية.

3- قومي بتدليل فروة رأسك جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتوزع غسول أوراق الجوافة على كافة فروة الرأس.

4- يمكنك ترك فروة رأسك مغطاة بغسول أوراق الجوافة لمدة ساعتين ، ولف شعرك في منشفة أو حتى النوم والمنشفة تلف رأسك وتركها حتى الصباح.

5- ومن ثم غسل الشعر بالماء الفاتر.

6- استخدمي هذا الغسول 3 مرات في الاسبوع إن كنت تعانين من تساقط الشعر، لتسريع نموه ، وإيقاف التساقط.

ملاحظة: تأكدي قبل الااستخدام أن غسول اوراق الجوافة وصل إلى درجة حرارة الغرفة بعد التبريد ، ولاتشطفي شعرك بالماء الساخن لأن هذا سوف يجعله يجفف فروة الرأس والشعر.

فوائد أخرى من استخدام أوراق الجوافة للشعر:



- أوراق الجوافة تحتوي على فيتامين C، مما يساعد على تعزيز نشاط الكولاجين. وهذا يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر صحة.

- خصائصه المضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وبالتالي تمنع الضرر.

- كما أنه يحتوي على الليكوبين، الذي يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

- تدليك غسول أوراق الجوافة في فروة الرأس يحسن ضغط الدم، مما يساعد بصيلات الشعر الحصول على المزيد من التغذية. وهذا يؤدي إلى نمو الشعر الصحي.

- يساعد على إزالة الأوساخ المتراكمة ، والتخلص من القشرة.

- بصرف النظر عن وقف تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر الجديد،إن أوراق الجوافة لديها عدد من الخصائص الطبية التي تساعد على التهدئة والسيطرة على الأمراض المختلفة.

فوائد الجوافة للبشرة:

تُعتبر ثمرة الجوافة بمثابة مُرطب للبشرة، وترى الكثير من الناس تذبل هذه الثمرة في منزله ولا يستخدمها وتراه يلجأ إلى المُستحضرات التجميلية لابراز الجمال، وللأسف أننا تركنا المواد الطبيعية ولجأنا إلى مُستحضر كيميائي، فهي تعمل أيضاً على ترطيب وتفتيح وتنقية البشرة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، وخاصة A،B،C ونسبة كبيرة من الماء التي تُساهم في الوقاية من المشاكل في الجلد.

بعد أن تعرفنا على الجوافة وفوائدها الجمة، نستخلص أن الله سبحانه وتعالى، قد أكرمنا بجميع ما على هذه الأرض، فكُل شيء في هذه الأرض له حياة، فسبحان من سخر لنا هذا، ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، ثمرة الجوافة على الرغم من حجمها الصغير، إلا أنها تحتوي على العديد العديد من الفوائد، وأيضاً شجرة الجوافة بجميع ما فيها تحتوي على الفوائد، حينما نتأمل في هذه الطبيعة، نجد أن جميع المُستحضرات التجميلية وجميع المُستحضرات الطبية، قد تم استخلاصها من هذه الطبيعة ومن هذه الثمار، وهذا يجعلنا أكثر تأملاً وتفكراً في خلق الله سبحانه وتعالى، الذي خلق كل شيءٍ بقدر.

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