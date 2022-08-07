نصائح فنغ شوي لأفضل طريقة لتنظف مطبخك يعد المطبخ جزءًا مهمًا في علم الطاقة الخاص بفنغ شوي للمنزل. المطبخ هو مكان به كل من النار والماء ، لذا فإن النقطة الأكثر أهمية في فنغ شوي هي التوازن بين اليين واليانغ والعلاقة الصحيحة بين النار والماء. يمكن أن يغير الاستخدام الجيد للمطبخ حظك في جني الأموال ويساعدك على تجميع الثروة.

نصائح وتحذيرات فنغ شوي لديكور وموقع المطبخ

الإضاءة

كمكان به نار وماء ، المطبخ هو المكان الأكثر عرضة للحوادث في المنزل كله ، لذا فإن الإضاءة الساطعة هي الشرط الأول. يجب اختيار باب زجاجي في ديكور المطبخ وإضاءة كافية.

الموقع

الاتجاهات السعيدة للمطبخ هي الشرق والجنوب الشرقي والشمال الغربي والشمال الشرقي والشمال .

الغرب ليس جيدًا ولا سيئًا .

الجنوب والجنوب الغربي هما الاتجاهان المشؤومان .

نصائح وتحذيرات فنغ شوي لديكور وموقع المطبخ

التخطيط المحرمة التي تجلب طاقة سلبية:

1.مواجهة باب المطبخ للمدخل الأمامي أو الباب الخلفي أو باب الحمام

إذا كان باب المطبخ مواجهًا للباب الأمامي ، فقد تتعرض بسهولة لخسائر مالية شخصية غير متوقعة ؛ إذا كان يواجه الباب الخلفي ، فقد يكون لديك قدر كبير من النفقات غير المتوقعة ؛ إذا كان يواجه باب الحمام ، فقد تتعرض لمرض في الجهاز الهضمي أو ضرر مالي.

2. المطبخ المفتوح

سعياً وراء الموضة أو المساحة الأكبر ، يميل الكثير من الناس إلى اختيار تصميم المطبخ المفتوح. في الواقع ، المطبخ المفتوح مع نطاق طهي مكشوف يضعف القدرة على تراكم الثروة. في الوقت نفسه ، ينبعث الضوء إلى غرفة المعيشة ، حتى شفاط المطبخ لا يمكنه امتصاص الروائح بالكامل ، لذلك تتميز غرفة المعيشة دائمًا بنكهة الدخان المتبقية التي تضر ببيئة المنزل والصحة الشخصية.

3.مواجهة باب المطبخ للحمام

لتوفير المساحة وتسهيل التصميم ، يقوم بعض الأشخاص بإغلاق باب الحمام المجاور للمطبخ وفتح باب في المطبخ كطريق إلى الحمام ، لذلك يتعين عليهم المرور من المطبخ إذا كانوا يريدون استخدام الحمام. في الواقع ، المطبخ ينتمي إلى النار بينما الحمام ينتمي إلى الماء ؛ عندما يتم توصيلهما ، يتم تشكيل علاقة خطيرة بين النار والماء. في الوقت نفسه ، تنتقل الامراض في الحمام إلى المطبخ ، مما يشكل خطورة على النظافة ويجعل الأسرة عرضة للأمراض. إذا كان المطبخ يواجه باب الحمام ، فقد يكون الزوج والزوجة عرضة للأمراض الجلدية أو حساسية الجهاز الهضمي.

4. المطبخ في وسط المنزل

ينتمي المطبخ إلى النار. إذا كان يقع في وسط المنزل ، فسوف تتأثر صحة الأسرة بسهولة نظرًا لوجود حريق في القلب. لذلك ، يجب أن يكون المطبخ في مكان بعيد أو زاوية آمنة.

نصائح وتحذيرات فنغ شوي لديكور وموقع المطبخ

المحرمات الأخرى:

1. يجب وضع الأدوات والإكسسوار بعناية: عدم ترتيب الأواني والمقالي يؤدي إلى الصداع ويجعلك عرضة للجراثيم التي قد تسبب الأمراض.

2. يجب ألا تكون الثلاجة ودلو الأرز في المطبخ فارغين ، لأنه يرمز إلى عدم قلق الأسرة بشأن الطعام والملابس.

3. يجب أن يكون هناك نافذة في المطبخ ويفضل قرب المغسلة، بحيث يمكنك الغسل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية خارج النافذة لتخفيف أعمال التنظيف المملة وتهوية هواء المطبخ.

4. يجب استعمال الألوان الدافئة الفاتحة والمشرقة ، مثل الأبيض والأخضر في المطبخ لخلق بيئة مريحة.

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