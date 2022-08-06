10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً اليوم ، أصبحت غرفة المعيشة مساحة متعددة الاستخدامات في كل منزل. خلال السنوات القليلة الماضية ، اضطر معظمنا للعمل من منازلنا. مع مشاركة العائلة بأكملها في هذه المساحة ، فإن تصميمها وفائدتها يستحقان المزيد من التفكير. ومع وجود مجموعة متنوعة من قطع الأثاث والمواد والأقمشة والإكسسوارات وعناصر الديكور للاختيار من بينها ، فقد يكون من الصعب تحديد الشكل الذي تريده وتنفيذه بكفاءة. نقدم لكم هذه النصائح للحصول على أكبر فائدة من المساحة:

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

1. قم بقياس الغرفة بشكل صحيح

احسب أبعاد غرفة المعيشة ، مع ملاحظة ارتفاع الفتحات (الأبواب والنوافذ) والأثاث الثابت الذي تريد الاحتفاظ به. يعد وضع خطة مع القياسات الصحيحة طريقة فعالة لبدء العملية. بعد ذلك ، ارسم مخططًا للأثاث ، مع مراعاة سهولة الوصول وتدفق الحركة. انتبه للأحجام ، فالقطع الكبيرة جدًا أو الصغيرة جدًا ستبدو غير متناسبة.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

2. اختر أسلوبك

ما هو أسلوب أو نمط أثاثك ؟ أنت بحاجة إلى تحديد شكل المساحة وأسلوبها للحصول على مظهر متماسك ، لذا اكتشف ما إذا كان تفضيلك حديثًا أو معاصرًا أو بسيطًا أو انتقائيًا. بمجرد أن تقرر نمط الغرفة ، أضف الأثاث وفقًا لذلك. ضع في اعتبارك أن جميع القطع - من الأريكة وكراسي الاستلقاء إلى طاولة القهوة والطاولات النهائية - يجب أن تعكس إلى حد كبير نفس النمط.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

3. ضع الراحة والوظائف في الاعتبار

الوظيفة والتصميم مهمان بنفس القدر عند اختيار الأثاث. تأكد من أن طولها وارتفاعها وعمقها يعتمدان على حجم ومساحة الغرفة. يجب أن يكون الارتفاع المثالي للأريكة 17 بوصة ، ويمكن أن يتراوح العمق من 30 بوصة إلى 36 بوصة ، حسب المساحة ومساحة الجلوس التي يحتاجها المرء.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

4. ضع في اعتبارك الطاولات الوسطى والجانبية

تعد طاولات القهوة والطاولات الجانبية أيضًا من السمات المهمة لغرفة المعيشة. يعد اختيار الشكل الصحيح وتفاصيل التصميم والمواد أمرًا بالغ الأهمية. سواء كانت اللمسات النهائية خشب أو حجر أو معدن، يمكن أن تساعد إحدى التفاصيل المهمة في الجمع بين جمالية تصميم المساحة.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

5. احصل على النسبية الصحيحة

يعد الحصول على المقاسات المناسبة للأثاث في غرفة المعيشة أمرًا ضروريًا ، خاصة لقطع الأثاث ذات الوظائف النسبية. على سبيل المثال ، يجب أن يكون ارتفاع الأريكة وطاولة القهوة بحيث يكملان بعضهما البعض وإلا سيكون تدفق الحركة غير مريح.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

6. تحقق من الجودة

يستخدم أفراد الأسرة غرفة المعيشة يوميًا وأحيانًا للترفيه عن الضيوف. وبالتالي ، من الضروري أن يكون لديك أثاث قوي وعملي يدوم طويلاً دون أن يفقد الأسلوب والتصميم.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

7. المواقد ومكيفات الهواء

اعتمادًا على مناخك ، قد تحتاج إلى مدفأة أو مكيف هواء. ابحث عن نوع الموقد الأنسب لمنزلك - مدفأة حديثة أو تقليدية مع خشب. وبالمثل ، يجب التخطيط لإخفاء أسلاك وأنابيب مكيف الهواء. ستحدد هذه العوامل أيضًا وضع الأثاث.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

8. الإضاءة

يمكن أن تؤدي الإضاءة والوضع الصحيح للمصابيح إلى تحسين الأجواء. يمكن للمصابيح التي تتناسب مع أسلوب التصميم العام والإضاءة الصحيحة إضفاء الحيوية على المساحة بأكملها. قم بتدوين نقاط الإضاءة الموجودة والنقاط الإضافية التي تحتاجها للحصول على الأجواء المناسبة للاستخدامات المختلفة لنفس المساحة ، مثل العمل والاسترخاء واستضافة الضيوف. ضع خطة لإخفاء الأسلاك أيضًا. إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك تحتوي على تلفزيون ووحدة تحكم وسائط، فتحقق مما إذا كانت بحاجة إلى تركيبها على الحائط أو وضعها على وحدة التحكم ؛ تخطيط الأسلاك وفقًا لذلك.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

9. الاكسسوارات الهامة

تعتبر المفروشات مثل الستائر والأغطية والسجاد والوسائد جزءًا أساسيًا من الاساسيات التي تمنح مساحتك نمطها وأسلوبها. اختيار القوام والألوان المناسبة أمر حتمي. على سبيل المثال ، يمكن أن توفر زوجان من الوسائد الملونة الزينغ المطلوب في تصميم بسيط. وبالمثل ، تضيف السجادة الدفء وتوفر إضافة ممتازة لغرفة المعيشة.

ويعتبر التنجيد العنصر الحيوي للأرائك ومقاعد الصالة. هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها ، بدءًا من القطن والكتان إلى البوليستر بألوان زاهية وطبعات وأنسجة. قم بتقييم الغرض من الأثاث واستخدامه وتضييق نطاق النسيج وفقًا لذلك. على سبيل المثال، لا ينبغي استخدام الحرير الناعم لتنجيد الأريكة ؛ بدلاً من ذلك ، اختر مادة متينة مثل الكتان. يمكن استخدام الحرير الناعم على وسادة بدلاً من ذلك.

10 طرق ذكية لإعادة تنظيم غرفة المعيشة مجاناً

10. النباتات واللوحات

تلعب النباتات دورًا محددًا في المظهر العام لغرفة المعيشة. عناصر الديكور مثل النباتات تنعش المساحة وتخلق عناصر مهدئة في المنزل. وبالمثل ، تعد اللوحات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات وفن الجدران طرقًا رائعة لتجميع المظهر معًا أثناء التعبير عن أسلوبك.

ولا تنس أن تعطر الأجواء: العطر من خلال الشموع أو الزيوت العطرية سيجعل غرفة معيشتك فاخرة وجذابة. أضف الزهور النضرة لإضفاء لمسة سعيدة على المساحة وإضفاء البريق على يوم ممل.

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