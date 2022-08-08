نصائح ومحاذير اختيار ألوان المطابخ حسب فنغ شوي ديكور المطبخ حسب علم فنغ شوي له قواعد صارمة بينما اختيار اللون مهم جدًا لتزيين المطبخ. هل تعرف محاذير ألوان طلاء المطبخ في فنغ شوي؟

نصائح ومحاذير اختيار ألوان المطابخ حسب فنغ شوي

ألوان خزانة المطبخ

في البداية ، عليك أن تعرف أن المطبخ ينتمي إلى النار في العناصر الخمسة. وفقًا لمبدأ التوليد بين العناصر الخمسة ، يجب أن تختار الخزانة اللون الذي ينتمي إلى الخشب ، مثل الخشب الأخضر واللون الخشبي القوي ، لتتوافق مع مبدأ فنغ شوي الخاص بالخشب المولد للنار. فيما يلي قائمة بالألوان التي تنتمي إلى عناصر مختلفة:

الماء: أزرق ، أسود ، رمادي

النار: وردي ، برتقالي ، أحمر

المعدن: أبيض ، ذهبي ، فضي

الخشب: سماوي ، أخضر

الأرض: أصفر ، بني

نصائح ومحاذير اختيار ألوان المطابخ حسب فنغ شوي

المحاذير

1. تجنب الأسود والأزرق

الأسود والأزرق ينتميان إلى الماء الذي لا يتوافق مع النار. لذلك يمكن للخزانة السوداء أو الزرقاء إطفاء نيران نطاق الطهي ، مما يؤدي إلى سوء حظ الأسرة. بشكل عام ، يجب استخدام الألوان الفاتحة والمشرقة مثل الأبيض والأخضر كلون رئيسي.

2. تجنب الأبيض ، لون المعدن والرمادي الفضي

ينتمي اللون الأبيض والمعدني والرمادي الفضي إلى المعدن في العناصر الخمسة بينما ينتمي المطبخ إلى النار ؛ الحريق يقيد المعدن. ومع ذلك ، فإن الخزانة هي المقيدة وليس المطبخ الذي يعد رمزًا لثروة الأسرة. لذلك ، فإن اللون الأبيض والمعدني والرمادي الفضي ليس مشؤومًا ولا ميمونًا.

3. تجنب اللون الأصفر

ينتمي اللون الأصفر إلى الأرض في العناصر الخمسة بينما ينتمي المطبخ إلى النار. وفقًا لمبدأ الأرض المولدة للحريق ، تتولد الأرض ولكن النار تُستهلك ، لذا فإن الخزانة الصفراء تستهلك المطبخ ولا يُنصح باختيار الخزانة الصفراء أو البلاط الأصفر لتزيين المطبخ.

نصائح ومحاذير اختيار ألوان المطابخ حسب فنغ شوي

ألوان الأرضيات

نظرًا لاستخدام المطبخ في الطهي وما إلى ذلك ، عادةً ما يكون للمطبخ درجة حرارة أعلى ، لذلك يجب اختيار الألوان الرائعة ، مثل الأبيض والأخضر الفاتح والرمادي الفاتح ، لبلاط الأرضية. كما أن الطهي في المطبخ يجعلك تشعر بالملل بينما تجعلك بلاط الألوان الفاتحة تشعر بأن المساحة تتسع ، وبالتالي من غير المحتمل أن تشعر بالاكتئاب.

يجب تجنب الألوان التالية عند اختيار بلاط أرضية المطبخ:

أولاً، الأسود لأنه يمثل التعكر. على الرغم من أن اللون الأسود هو رمز الأرض ، إلا أنه يؤثر على نظافة المطبخ.

ثانيًا ، اللون الأحمر: يسهل فهمه لأن النار على النار ليست علامة جيدة ، كما هو الحال مع حقيقة أن المطبخ لا ينبغي أن يكون في جنوب المنزل.

تستخدم أرضية المطبخ الحديثة في الغالب البلاط الأبيض لأن الأبيض ينتمي إلى المعدن الذي يولد الماء. إلى حد ما ، يوازن هذا بين النار والماء في المطبخ ويغير الوضع غير المتوافق بين النار والماء إلى دعم متبادل. بالإضافة إلى ذلك ، يمثل اللون الأبيض دائمًا القداسة والنظافة ويكشف عن الجزء المتسخ على الفور ، وبالتالي فإن بلاط الأرضية الأبيض أكثر ملاءمة للمطبخ. على الرغم من أن اللون الأبيض جيد ، إلا أن هذا اللون ليس مناسبًا للجميع ، مثل أولئك الذين يجب أن يبتعدوا عن المعدن أو الماء في حياتهم. إذا اختاروا بلاط الأرضية الأبيض ، فسيتم حظر ثروتهم.

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