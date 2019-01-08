التشاؤم أبرزها.. 4 نقاط ضعف في حياة مولود برج الجدي
– معرفة كل شيء:
مولود الجدي يريد أن يعرف كل شيء، ليس بدافع الفضول فهو لا يتدخل فيما لا يخصه، لكنه يريد أن يعرف كل شيء حتى لو كانت هذه المعلومات قد تؤذيه أو تؤلمه.
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– عدم المسامحة:
في ظاهره يبدو مولود البرج متسامحا فهو نادرا ما يحتفظ بمشاعر سلبية لمدة طويلة لأحد، لكن هذا الظاهر فقط فالحقيقة أنه لا يسامح ولا يغفر أبدا لمن تسبب في ضيقه أو جرحه، خاصة إذا لم يكن هذا الشخص متوقعا منه الخذلان بهذا الشكل.
– التنازل:
واحدة أيضا من عيوب أو نقاط ضعف مولود برج الجدي التنازل، خاصة مع من يحب، فالحب والتعلق بالأشخاص نقطة ضعفه الحقيقية، فبالرغم من أنه عنيد ولا يتنازل بسهولة لكن إذا أحب فمن الممكن أن يضحي بسهولة غير متوقعة.
– توقع الأسوأ:
وأخيرا مشكلة برج الجدي الرئيسية وهي التشاؤم وتوقع الأسوأ في أغلب الأحيان، فخوفه من الخذلان يجعله دائما يخاف أن يطمح في ما هو أكبر من الواقع.