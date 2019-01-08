التشاؤم أبرزها.. 4 نقاط ضعف في حياة مولود برج الجدي

لا نزال نحتفل هذه الأيام بمولود برج الجدي، فهذه هي الأيام الخاصة به، واليوم نعرض لك نقاط ضعف وعيوب هذا المولود العملي والقيادي والمحب للتفوق دائما.

– معرفة كل شيء:

مولود الجدي يريد أن يعرف كل شيء، ليس بدافع الفضول فهو لا يتدخل فيما لا يخصه، لكنه يريد أن يعرف كل شيء حتى لو كانت هذه المعلومات قد تؤذيه أو تؤلمه.

صور أفكار هدايا عيد الحب للمخطوبين

– عدم المسامحة:

في ظاهره يبدو مولود البرج متسامحا فهو نادرا ما يحتفظ بمشاعر سلبية لمدة طويلة لأحد، لكن هذا الظاهر فقط فالحقيقة أنه لا يسامح ولا يغفر أبدا لمن تسبب في ضيقه أو جرحه، خاصة إذا لم يكن هذا الشخص متوقعا منه الخذلان بهذا الشكل.