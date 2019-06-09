نقشة الورود تشكل هوس لكاترينا كيف.. شاهدي بنفسك (صور)

يهل الصيف وتهل معه الصيحات المفعمة بالألوان والمشرقة وذات الألوان الزاهية، ومن بين مختلف النقشات، تعد نقشة الورود هي المفضلة لدى الكثيرات والأبرز خلال فترة الربيع والصيف.

ومثل الكثير من السيدات، يبدو أن "كاترينا كيف" تعشق نقشة الورود والتي ارتدتها أكثر من مرة، ومن خلال مجلة "ميس كيرا" نقدم لكِ الدليل:

أزرق جذاب

تميز هذا الفستان بلونه القوي المزين بالورود الحمراء، كما تميز بتصميم اللف أو الـ wrap، بالإضافة إلى تلك الكسرات اللطيفة.

مشرقة بالأصفر

بدأت "كاترينا" جولتها الترويجية لفيلم "بهارات" بفستان قميص جذاب وعصري من علامة "ألتوزارا"، والذي تميز بلونه الأصفر المشرق ونقشة الورود التي تزينه، فضلًا عن تصميمه العصري.

إطلالة كالأميرات

بدت "كاترينا" مثل الأميرات في ذلك الفستان الجميل من تصميم " جوري آند ناينيكا"، والذي تميز بتصميمه الفضفاض ونقشات الورود الكبيرة، بالإضافة إلى تصميم الكتف الواحد العصري.

إطلالة صيفية منعشة

في إطلالة شبابية وأنثوية من توقيع "دولتشي آند غابانا"، بدت كاترينا في غاية الجاذبية والانتعاش بذلك الفستان الذي تميز بالورود الفاتحة والكسرات الناعمة.

كلاسيكية بالوردي

بالإضافة إلى الإطلالات العصرية، تتألق "كاترينا" بالساري، ومن بين اطلالاتها الجذابة بالزي الهندي التقليدي، بدت "كاترينا" في غاية الأناقة والجاذبية في تلك الإطلالة التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، حيث تميزت باللون الوردي الناعم ونقشات الورود وذلك الحزام الذي حدد خصرها الرشيق.

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