بينهن كارينا كابور.. اختاري البليزر على طريقة جميلات بوليوود (صور)

يعتبر البليزر من أكثر القطع الأنيقة والأساسية في خزانة كل سيدة، فسواء كان لإطلالة رسمية أو تم اضافته لإطلالة عصرية، يضفي البليزر لمسة من الجاذبية خاصة من نوعها.

وفي حين أن البليزر دائمًا ما يرتبط بالإطلالة الرسمية، إلا أنه ليس من الضروري أن ترتديه في عملك أو تختاريه بتصاميم والوان مملة، لذا ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقدم لك اطلالات لنجمات بوليوود بالبليرز بتصاميم استثنائية.

كارينا كابور خان

اختارت كارينا بدلة بنطلون أنيقة وجذابة باللون الارجواني، تميزت بلمسة من الجرأة بفضل الجاكيت الذي تميز بهاتين الفتحتين لإبراز رشاقة خصرها، وإذا أردتِ يمكنك تغطية ذلك الجزء المكشوف بقطعة من الدانتيل للحصول على اطلالة مميزة.

سونام كابور

لفتت سونام الأنظار بتلك الاطلالة في مهرجان كان هذا العام، والتي تميزت بالبليزر ذا الذيل المنسدل مثل الفستان، مما يجعله مناسبًا للسهرات أو لحفلات الزفاف.

هوما قريشي

على عكس الفكرة التقليدية، لستِ بحاجة إلى ارتداء البليزر مع البنطلون فقط، بل يمكنك تنسيقه مع فستان أنيق مثل "هوما" والذي اختارت الأحمر بطل اطلالتها.

ديبيكا بادكون

من بين الاطلالات المميزة التي ظهرت بها "ديبيكا" خلال مهرجان كان 2019، لفتت الجميلة الهندية الأنظار بتلك البدلة الاستثنائية والتي تميزت بتقليماتها وتنسيقها مع حذاء زاهي جذاب.

بريانكا شوبرا

دائما ما تلفت "بريانكا" الأنظار بإطلالتها، وبدلًا من البنطلون، يمكنك ارتداء بليزر طويل وتنسيقه مع فستان أو تنورة بنفس الطول أو أطول إلى حد ما، للحصول على إطلالة عصرية مميزة وجذابة.

المزيد من إطلالات المشاهير:

من سونام كابور لديبكا باديكون.. نظرة على أجمل إطلالات نجمات بوليوود هذا الأسبوع (صور)

بحسب عمرك.. اختاري تصفيفة الشعر المستوحاة من النجمات (صور)

عارضات الأزياء من كل مكان يتألقن في مهرجان كان بإطلالات مذهلة (صور)