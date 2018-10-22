هل تعانين من نقص البروتين؟

البروتين هو لبنة اساسية لبناء الخلايا البشرية بضمن ذلك بصيلات الشعر

هل تشعرين بالقلق من أن نظامك الغذائي قد تغير في رمضان؟ حسنا، كلنا يجب أن نشعر بالقلق لأن الكثير منا لا يتبع نظاما غذائيا متوازنا في رمضان فنمط الاكل يمكن أن يتبع مزاجنا أو ظروفنا أو ما يتوفر لدينا من طعام، وهذا قد يسبب خللا في التوازن الغذائي. ويجب أن نتذكر دائما بأن رمضان ليس شهر الريجيم أو التخمة بل شهر التقليل من الطعام وتناول المغذي والمفيد.

إذا كنت تشعرين بأحد أو كل هذه الأعراض فأنت تعانين من نقص البروتين في الجسم، وقد تحتاجين الى زيارة الطبيب أو اخصائية التغذية للحصول استشارة وعلاج.

تشتهين الحلويات

من المؤشرات الأولى على انك تعانين من نقص البروتين: الشغف الشديد لتناول الحلويات وكأنك لا تشعرين بالشبع ما لم تلتهمي الحلويات. قد تعتقدين بأن هذا أمر غريب فالطبيعي أن يؤدي نقص البروتين الى الرغبة في تناول شريحة لحم أو البيض، أليس كذلك؟ ولكن من وظائف البروتين الأكثر أهمية هي الحفاظ على نسبة ثابتة من السكر في الدم وهذا يعني أنك اذا كنتِ تفتقرين للبروتين، فسوف تكون مستويات الجلوكوز غير طبيعية، مما يدفعك الى اشتهاء الحلوى. لذا حافظي على حصة من البروتين دائما ضمن وجبتك اليومية.

الاحساس بالضبابية

توازن السكر في الدم ضروري للحفاظ على التركيز. لذلك عندما يكون الجسم محروما من البروتين فأن مستويات الجلوكوز ستكون في حالة تقلب مستمرة، وقد تشعرين بالضبابية وعدم القدرة على التركيز في العمل. لماذا؟ لأنه لا يوجد تدفق مستمر من البروتين لتغذية الدماغ. إذا كنت تعتمدين على "الأطعمة العابرة،" مثل البسكويت أو الخبز، فسوف تعانين من هبات نارية قصيرة من الطاقة العقلية، يليها شعور بالاعياء والضبابية.

تساقط الشعر

البروتين هو لبنة اساسية لبناء الخلايا البشرية بضمن ذلك بصيلات الشعر. فاذا كانت بصيلات الشعر قوية، فسوف تبقى على رأسك، ولكن إذا كان هناك تقتير مزمن من المغذيات فلن تستقر البصيلات طويلا على فروة الرأس، وقد تلاحظين بالاضافة الى تساقط الشعر ترققا في سماكة الشعر، وهذه علامة أخرى على احتمال الاصابة بمشكلة الغدة الدرقية.

الشعور بالضعف العام

نحن نعلم جميعا أن البروتين ضروري لبناء العضلات. وإذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي منه، فقد تبدأ العضلات في الانكماش مع مرور الوقت، ونتيجة لذلك، قد تشعرين بالضعف وعدم القدرة على القيام بأي تدريبات أو مهام بسيطة.

الاصابة بالمرض باستمرار

البروتين ضروري أيضا لبناء جميع المركبات في أنظمة المناعة. لذلك إذا كنتِ تعانين من نزلات البرد أو الالتهابات في كثير من الأحيان أكثر من أي شخص آخر، فقد يكون السبب نقص البروتين! ومن العلامات الأخرى على نقص البروتين تشقق الجلد، الامر الذي يمكن أن يؤدي الى الاصابة بالأمراض والعدوى الالتهابية الجلدية.