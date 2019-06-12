نقص فيتامين د وتساقط الشعر

يمكن الحصول على فيتامين د من خلال تناول العديد من الفواكة والخضار والأغذية التي تحتوي على فيتامين د؛ كالبيض، والسّلمون، والحليب المدعّم بفيتامين د، والفطر، وعصير البرتقال، وحليب جوز الهند، وسمك الفلاوندر، والعديد من الأغذية الأخرى.

وكما يمتصّ الجسم فيتامين د عند التّعرض لأشعة الشّمس بشكلٍ كافٍ يومياً لمدة نصف ساعة إلى ساعة مع كشف الشّعر واليدين والقدمين، كما يفضل التّعرض لأشعة الشّمس في الصّباح الباكر قبل السّاعة العاشرة؛ حيث تكون نسبةُ الأشعة فوق البنفسجية قليلةً وغير ضارةٍ بالجسم، ويفضل أيضاً عدم استخدام واقي الشّمس أو الكريمات المرطبة عند التّعرض إلى الشمس لأنها تحجبُ امتصاص الجلد للأشعة.

وبالإضافة إلى ذلك يحافظ فيتامين د على بصيلات الشّعر من التّساقط، وينشط عمل الخلايا في فروة الرّأس؛ فقد أثبت العديد من الدّراسات والتّقارير أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د هم الأشخاص الأكثر عرضةً لتساقط الشّعر بشكلٍ كبيرٍ وملحوظ.

وكما أشارت الدّراسات أنّ لفيتامين د العديد من الأمور الإيجابية في منع تساقط الشّعر بنسبةٍ كبيرةٍ في حالة العلاج الكيميائي ضد مرض السّرطان، حيث يمكن استخدام الهلام الموضعي من فيتامين د في تطبيقهِ على فروة الرّأس.

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