في أي عمر يتوقف الثدي عن النمو؟

الثدي الأيسر أكبر من الأيمن

من المعروف أنّ الثديين هما من أكثر الأجزاء في جسم المرأة أهميّة وجاذبيّة، ولكن هل كنتِ تعلمين أنّ هناك أشياء تتعلّق بهما غريبة جدّاً، تجهلينها؟ اليوم سنغوص في أسرار معالم أنوثتكِ ونقدّم إليكِ معلومات من الضروريّ أن تعرفيها عنهما. مثلاً، هل كنتِ تعلمين أنّهما لا يحبّان مادّة الكافيين؟ أو أنّهما يحتاجان إلى كريم مرطّب؟ أكملي القراءة وستتفاجئين.

ينمو الثديان خلال فترة المراهقة ويكتملان بشكلٍ نهائيّ في عمر الـ18 أوالـ20 كحدٍّ أقصى وبحسب كلّ شابة. صحيح أنّ الثديين يتوقّفان عن النموّ بعد انتهاء مرحلة البلوغ لكن شكلهما لا يبقى نفسه بل يتغيّر ويتأثّر بعوامل عديدة منها التغيّرات الهرمونيّة، اكتساب أو فقدان الوزن، الحمل وأمور أخرى.



يمكن أن يصل وزن الثدي الواحد إلى 5 كيلوغراماً: نعم، وهناك حمّالات ثدي مصنوعة خصيصاً لحمل هذه الكميّة من الوزن.



الثدييان أكثر عرضة للجفاف من أيّ جزء آخر في الجسم: عندما يكبر حجم الثديين في عمر المراهقة يتمدّد الجلد وبالتالي يصبح رقيقاً جدّاً وأكثر عرضة للإصابة بالجفاف. يبدو أنّ ثدييكِ بحاجة أيضاً إلى كريم مرطّب الآن!



6% من النساء يملكن حلمة زائدة: نعم هذا صحيح وبحسب أحدث الدراسات. غريب ومخيف أليس كذلك؟



الثدي الأيسر أكبر من الأيمن: هي حالة جميع النساء، ويعو السبب إلى أنّ القلب يكمن تحت الثدي الأيسر وكميّة الدمّ التي يتمّ ضخها في هذه المنطقة هي السبب في انتفاخه أكثر من الأيمن.



القهوة تزيد من حساسيّة الثديين: إنّ استهلاك الكافيين يزيد من الشعور ببعض الآلام في منطقة الثدي وبعض الطراوة. نصيحتنا: التزمي بكوبين فقط من القهوة يوميّاً لا أكثر.



عمليات تكبير الثديين هي الأكثر إجراءً في العالم: قام الأطباء بـ.254 286 عملية تكبير للثديين عام 2014 في الولايات المتحدة فقط، بحسب المنظمة الأميركيّة لجراحي التجميل. يا له من عدد هائل!



يمكنكِ أن تشعري باللذة الجنسيّة من خلال مداعبة زوجكِ لثدييكِ.

المصدر:jamalouki.net

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