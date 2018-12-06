أهمية نوم الأولاد عند الثامنة مساء

ينبغي على الأطفال بين 3 – 5 سنوات أن يناموا نحو 12 ساعة كل ليلة

لصحة جيدة ونمو صحي، يحتاج الأطفال إلى قسط وافٍ من النوم. وفي هذا الإطار، تشير الجمعية الفرنسية لأبحاث النوم والطب في جامعة ليون (1) إلى أنه ينبغي على الأطفال بين 3 – 5 سنوات أن يناموا نحو 12 ساعة كل ليلة - مع الحصول على قيلولة ما بين الساعة الأولى والثالثة بعد الظهر.

وفقاً لدراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ولاية أوهايو للصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية، تبين أنّ وقت النوم المثالي للأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات هو عند الساعة الثامنة مساء. وهذا من شأنه منع الإصابة بالسمنة في مرحلة المراهقة. للتوصل إلى هذا الاستنتاج، حلّل الباحثون بيانات تعود لعام 1991 وتشمل نحو 977 طفلاً أميركياً تراوح أعمارهم بين 4 سنوات ونصف السنة في المتوسط. وُزّع الأطفال إلى 3 مجموعات: من يذهبون إلى الفراش قبل الثامنة مساء، ومن ينامون بين الساعة الثامنة والتاسعة، وأولئك الذين ينامون بعد الساعة التاسعة. ثمّ أعاد العلماء النظر في الحالة الصحية للأطفال بعد مرور 11 سنة، أي لدى بلوغهم الخامسة عشرة. وقد تبين أن طفلاً من عشرة أطفال في المجموعة الاولى يعاني السمنة، مقابل 16% في المجموعة الثانية و23% في الثالثة.

يشير الباحثون إلى أنه يجب النظر في العوامل البيئية والوراثية الأخرى التي تؤدي إلى السمنة، إلاّ أنّ توقيت النوم هو أحد العوامل التي من الممكن الأهل التحكم بها بسهولة.

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